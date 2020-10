Dierenactivisten protesteren tegen varkenswinkel in Veghel, varkenshouders gaan het gesprek aan

Varkenshouder Wilbert van Lanen (links) uit Bakel in gesprek met de demonstranten. vergroot

'Stop de moord!' en 'Tegen dierenleed? STOP met het te sponsoren'. Het zijn leuzen op borden van dierenactivisten die zaterdagmiddag op de markt in Veghel protesteren tegen de recent geopende varkenswinkel.

"We staan hier namens de dieren. Die schreeuwen hun hele leven om hulp, maar niemand hoort ze want ze zitten opgesloten in fabrieksboerderijen en slachthuizen", aldus activist Robbert van Haaften. De dierenactivisten hielden een stil protest, omdat ze door de coronamaatregelen niet mochten roepen of zingen.

'Elk dierlijk product is inherent aan dierenmisbruik'

De reden van het protest is de recent geopende winkel in het dorp die helemaal in teken staat van varkens. Eigenaren Marcel en Miriam, zelf ook varkenshouders, willen bezoekers meer vertellen over het varken en alle producten waar het beestje goed voor is. Zo verkopen ze snoep, borstels van varkenshaar en shampoo.

De komst van de winkel zit de activisten dwars. "Elk dierlijk product is inherent aan dierenmisbruik. Wij willen mensen stimuleren een ethische levensstijl te omarmen, om veganistisch te zijn", vertelt Robbert van Haaften van Direct Action Everywhere.

In de video zie je het protest en de reactie van de winkeleigenaren:

Varkenshouder en dierenactivisten in gesprek

Een aantal boeren kwam ook naar de markt. Niet voor een tegenprotest, maar juist om de winkeleigenaren te steunen en in gesprek te gaan met de demonstranten.

Boerensympathisant Caroline van der Plas had zo'n gesprek samen met Bakelse varkenshouder Wilbert van Lanen. "Het is goed dat ze hier staan en mensen willen laten zien waar zij voor staan. Ik probeer in gesprek te gaan hoe ze mensen als Marcel en Miriam aan kunnen spreken dat zij dieren mishandelen." Van der Plas vindt dat de afbeeldingen die de activisten tonen niet stroken met de werkelijkheid.

vergroot

Beelden raken varkenshouders

Boeren voelen zich persoonlijk aangesproken omdat ze beschuldigd worden van dierenleed. Na het gesprek heeft Caroline niet het idee een echte dialoog gevoerd te hebben. "Al zou je een varken in de modderpoel hebben dan nog is het niet genoeg."

Iets verderop zijn Marcel en Miriam hard aan het werk in hun winkel. Veel Veghelaren lijken benieuwd wat het varken te bieden heeft en brengen een bezoek aan hun winkel. Marcel staat er zaterdag met een dubbel gevoel. De gruwelijke beelden die de demonstranten tonen raken de varkenshouder. "Sommige dingen worden enorm uitvergroot en dat doet ons ook pijn. Volgens mij werkt iedereen er keihard aan om dat soort dingen te voorkomen."

