Tilburger (47) probeert ex-vriendin klem te rijden en bedreigt haar met balletjespistool

De politie heeft vrijdagmiddag 47-jarige man uit Tilburg aangehouden die zijn vriendin heeft geprobeerd klem te rijden en haar heeft bedreigd met een wapen. De man is rond vier uur aangehouden op de Voltstraat.

De 47-jarige Tilburger viel zijn ex-vriendin lastig door haar met zijn auto te achtervolgen en klem te rijden. Daarna zou hij op het adres van een vriend voor de voordeur met een vuurwapen hebben gedreigd. De man dacht dat zijn ex daar binnen zat.

Daarna gooide hij het wapen weg in de bosjes. Toen agenten het wapen vonden, bleek het om een balletjespistool te gaan.

Nog zo'n wapen

Diezelfde dag nam de politie nog een balletjespistool in beslag. Een 18-jarige man in Oisterwijk werd vrijdagavond gecontroleerd op de Balbian Versterlaan. Hij is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van ketamine.