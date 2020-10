Vijf beschietingen in korte tijd: de impact is enorm, maar de daders zijn lastig te pakken

Dogan Demirr in zijn nieuwe woning. vergroot

Nog geen maand geleden schrok Dogan Demirr (29) wakker doordat een kogel door zijn slaapkamerraam vloog. Waarom het gebeurde, weet hij niet. De dader is nog niet aangehouden. En dat komt vaker voor: uit navraag bij de politie over vijf van dit soort beschieten in de afgelopen tijd blijkt dat een dader vinden niet eenvoudig is. Veel onderzoeken lopen nog, maar tot nu toe is slechts één verdachte aangehouden.

Ista van Galen & Marjanka Meeuwissen Geschreven door

In Brabant werd het afgelopen half jaar iedere maand wel een huis of een winkel het mikpunt van een of meerdere schutters. Het gaat in totaal om zeven beschietingen: twee keer werd een balletjespistool gebruikt, in vijf andere gevallen werden er kogels afgevuurd. In één van die vijf gevallen is een verdachte opgepakt. Bij de meeste schietpartijen loopt het onderzoek nog.

“Het is niet fijn om zoiets mee te maken. Dat wens je niemand toe."

Voor de slachtoffers is de impact van beschietingen enorm. Zeker als er geen daders aangehouden worden. Zo ook voor Dogan. Zijn appartement in Bergen op Zoom werd in september beschoten. “Het is niet fijn om zoiets mee te maken. Dat wens je niemand toe", vertelt hij.

“Ik heb nog heel veel vraagtekens. De rest van de buurt ook." Zo heeft Dogan geen idee wie zijn appartement heeft beschoten en waarom. “Ik ga ervan uit dat het niet voor mij was bedoeld. Ik heb met niemand problemen gehad."

De politie ziet ook dat schietpartijen veel impact hebben op omwonenden. “Het kan leiden tot onrust. Het veiligheidsgevoel van de buurt wordt aangetast en ze voelen zich in hun eigen omgeving niet meer veilig”, aldus de politie.

Dogan vertelt wat de beschieting met hem deed:

Wachten op privacy instellingen...

Het onderzoek naar de beschieting op het huis van Dogan loopt nog. Dogan zelf zegt daar overigens niks over te horen. "Na mijn aangifte heb ik niks meer van de politie vernomen. Ze zullen het vast druk hebben. Maar het is nu een maand later en ik heb er meer contact over gehad met Omroep Brabant dan met de politie zelf. Ik zou ook gebeld worden door slachtofferhulp, maar dat is niet gebeurd."

“We zijn afhankelijk van medewerking van het slachtoffer."

Volgens de politie wordt er bij schietincidenten alles aan gedaan om bij een dader te komen. “Soms lukt dit vrij snel en soms kost dat wat meer tijd”, aldus de politie. “Tegenwoordig zijn er meer camerabeelden beschikbaar doordat er meer bewakingscamera’s zijn bij woningen, bedrijven en in de openbare ruimte.” Dat helpt het politieonderzoek.

Volgens de politie is de pakkans van daders ook groter als slachtoffers naderhand met de politie praten. “We zijn afhankelijk van medewerking van het slachtoffer. Soms is er geen behoefte aan bemoeienis van de politie en krijgen we het beeld niet compleet. Dat bemoeilijkt ons onderzoek.” Het komt ook weleens voor dat een zaak niet tot een oplossing komt.

Dogan is in ieder geval verhuisd, van Bergen op Zoom naar Halsteren. "Die verhuizing stond al op de planning, maar door de beschieting heb ik het proces versneld. Ik wilde daar weg", aldus Dogan.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.