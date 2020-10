'PSV is genaaid', maar spel was matig volgens Willy van de Kerkhof

PSV-spelers halen verhaal bij Bas Nijhuis (foto: Hollandse Hoogte). vergroot

Willy van de Kerkhof heeft geen goed woord over voor de beslissing van scheidsrechter Bas Nijhuis om PSV geen strafschop te geven in de slotseconden tegen Vitesse. "PSV is genaaid, onvoorstelbaar. Het was een zuivere penalty."

In het absolute slot van de wedstrijd ging Jorrit Hendrix in het strafschopgebied van Vitesse onderuit na contact met Eli Dasa. Nijhuis wees naar de stip, maar hij trok na tussenkomst van de VAR zijn beslissing in. Tot grote onvrede van iedereen met een rood-wit hart. "PSV is van een strafschop bestolen", zegt Willy maandagochtend in Wakker! op Omroep Brabant radio.

Zeer matig

Hij was verder niet te spreken over het spel van de Eindhovenaren. "PSV speelde een zeer matige wedstrijd. Met name bij het tweede tegendoelpunt ging veel mis. Er werd helemaal niet kort gedekt. Ongelofelijk."

Een speler viel Willy in negatieve zin op: Ibrahim Sangaré. "Hij levert bijna alle ballen in bij de tegenstander. Hij zal toch niet kleurenblind zijn? Misschien moet hij nog wennen aan het nieuwe team en de competitie. Ik weet het niet." Dat spits Donyell Malen op de bank begon, snapte Willy wel. "Schmidt miste veel basisspelers, dus ik begrijp wel dat hij met een versterkt middenveld wilde spelen."

Over RKC Waalwijk is Willy wel te spreken. Die ploeg pakte thuis een punt tegen Feyenoord. "Dat hadden er zomaar drie kunnen zijn. RKC is op weg naar de middenmoot." Willem II deelde de punten afgelopen weekend met PEC Zwolle.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.