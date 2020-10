Pius X-College in Bladel gaat weer open na coronasluiting: 'Veel minder besmettingen'

Het Pius X-College in Bladel gaat woensdag weer open. De middelbare school sloot twee weken geleden, omdat tot dan toe al 48 scholieren en 13 personeelsleden besmet waren met het coronavirus. "Het aantal besmettingen is nu weer flink gedaald", verklaart rector Maarten de Veth.

"Het aantal positieve testen lijkt te dalen in de gemeenten Bladel en Reusel. Bovendien hebben we sinds 19 oktober geen positief geteste docenten meer", benadrukt De Veth. Ook werd het virus vorige week bij slechts vier leerlingen vastgesteld, de weken daarvoor lag dat aantal ruim drie keer zo hoog. "Dat zegt wel iets."

Alle lessen gaan woensdagochtend weer gewoon van start. "We blijven de situatie nauwlettend in de gaten houden", vervolgt de rector. "Een nieuwe sluiting kan ik dan ook niet uitsluiten."

Rust De school ging donderdag 15 oktober op slot. Afgelopen week was het herfstvakantie. "De sluiting heeft vooral heeft veel rust gebracht. Ook heeft het bijgedragen aan een gevoel van veiligheid.

Het ‘Pius X’ in Bladel is met 2265 leerlingen en ruim 300 werknemers een van de grootste scholen voor middelbaar onderwijs in De Kempen.