Boerenpontje over de Maas was 'mosterd na de maaltijd', vergoedt het Rijk de schade?

Het oogstpontje over de Maas tussen Grave en Nederasselt is de afgelopen weken amper gebruikt en wordt na vrijdag uit de vaart genomen. Voor de tijdelijke verbinding was gekozen, omdat boeren moesten omrijden. Dit kwam doordat de John S. Thompsonbrug bij Grave door een opknapbeurt niet geschikt is voor zwaar landbouw- en ander verkeer.

Belangenorganisaties gaan nu met Rijkswaterstaat bekijken of boeren en loonwerkers hun schade kunnen verhalen. Ook de provincie Noord-Brabant neemt het op voor de gedupeerden.

'Mosterd na de maaltijd'

Sommige boeren waren anderhalf uur per rit extra kwijt door de sluiting van de brug bij Grave voor verkeer boven de 10.000 kilo. Pas na veel gesprekken werd er een oplossing gevonden: een pontje speciaal voor tractoren. Nog voordat de eerste boeren hiervan gebruik zouden maken, eind september, sprak Hans Vermeulen van de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) al van mosterd na de maaltijd.

Een kleine maand later is zijn vrees bewaarheid geworden. De meeste maïs was door de warme en droge septembermaand al geoogst en toen de eerste overtochten mogelijk werden, was het zo’n slecht weer dat boeren en loonwerkers er nauwelijks gebruik van maakten. Nu gebeurt dat nog sporadisch voor het binnenhalen van aardappelen en suikerbieten.

Pontje bij Megen

Frans Megens uit Schaijk, medewerker van Loonbedrijf Peter Loeffen, koos voor een alternatief: het pontje bij Megen. Vervolgens liet hij zijn hakselmachines achter op de plek waar de maïs gekneusd en afgevoerd zou worden. Ook, omdat het pontje ’s avonds en ’s nachts aan de oever moest blijven liggen. Bovendien duurde de overtocht langer dan gedacht.

Megens was bang dat deze aangepaste werkzaamheden hem duizenden euro’s zouden gaan kosten. Nu de oogstperiode er (bijna) opzit, kijkt hij bij voorkeur naar de toekomst. “Ik hou er niet van om problemen te zoeken, ik denk liever in oplossingen”, aldus Megens. Die zouden door Rijkswaterstaat aangedragen kunnen worden. Volgens de ZLTO en Cumela, dat de belangen van loonwerkers behartigt, zou schade op deze instantie verhaald kunnen worden. “Maar”, laat Hans Vermeulen op voorhand weten, “het heeft geen zin om aan een dood paard te trekken.”

'Facturen overleggen'

Er komt volgens hem zoveel kijken bij het indienen van schadeclaims dat je je af kunt vragen of het de moeite allemaal waard is. Ook zijn collega van de afdeling Rijk van Nijmegen, Herbert Verploegen, heeft het over ‘drempels’. Het moet allemaal zwart op wit verantwoord worden. “Loonwerkers kunnen facturen overleggen, bij boeren die zelf oogsten ligt dat anders, die sturen geen rekening aan zichzelf”, aldus Verploegen.

Rijkswaterstaat, dat nog niet kon reageren, blijft ook om een andere reden een gesprekspartner voor de ZLTO en Cumela. De kans is groot dat volgend voorjaar de klus aan de brug in Grave nog niet geklaard is. Mogelijk zal ook dan een veerpont worden ingezet.

'Minister moet betalen'

Ondertussen hebben ook de provincies Brabant en Gelderland zich geroerd. De Brabantse gedeputeerde Christophe van der Maat vraagt minister Cora van Nieuwenhuizen met klem om de schade die de afsluiting heeft voor het openbaar vervoer, het bedrijfsleven en andere gebruikers van de brug te vergoeden. Van der Maat wil niet hebben dat net als in 2016 (toen de Merwedeweg op slot ging) een busmaatschappij als Arriva zelf voor omzetschade opdraaide.

