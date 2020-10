Twee doden bij straatrace op A59: bestuurder hoeft niet terug naar de cel

Bijna 90 mensen deden mee aan een stille tocht voor Dilan (foto: Anja de Loos). vergroot

De 20-jarige Tahir A. uit Oosterhout hoeft niet meer de gevangenis in, nadat hij in juni 2018 op de snelweg A59 bij Made een ongeluk had veroorzaakt dat twee levens kostte. Dit heeft de rechtbank in Breda bepaald.

De man kreeg van de rechtbank tachtig dagen celstraf, maar hij heeft die tijd al in voorarrest uitgezeten. Hem wacht een celstraf van 100 dagen wanneer hij weer de fout ingaat. De rechtbank legde de man, Tahir A., ook een taakstraf op van 240 uur en een rijverbod van twee jaar. Verder moet hij één van de twee slachtoffers een schadevergoeding van ruim 1200 euro betalen.

'Geen sprake van roekeloosheid'

Tegen de man was twee jaar cel geëist, omdat hij volgens de officier van justitie roekeloos reed. Die sprak van een straatrace. De rechtbank vond dat er in strikt juridische zin geen sprake was van roekeloosheid. Hem wordt wel een 'zeer hoge mate van schuld' en 'zeer onvoorzichtig en gevaarzettend gedrag' verweten.

Bij het ongeluk kwam onder anderen Dilan Shikhou uit Oosterhout om het leven. De 16-jarige jongen zat naast A. Ook een 37-jarige inwoner van Etten-Leur, de bestuurder van een andere wagen die ook hard reed, overleefde het niet. Verscheidene getuigen spraken over de gevaarlijke manier van rijden, rechts inhalen, bumper aan bumper en met snelheden tot boven de 180 kilometer per uur. "Het leek wel of andere auto's stilstonden", zei één van de getuigen.

Auto gelanceerd

Bij het ongeluk waren drie wagens betrokken. Twee voertuigen raakten elkaar in de flank en vlogen daarna de snelweg af. De auto van het slachtoffer uit Etten-Leur werd zelfs over de vangrail gelanceerd.

