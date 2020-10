Test hoe Brabants je bent en geef ons al je privacygevoelige informatie

Hoe Brabants ben jij? vergroot

Altijd leuk, een testje doen op internet. Eventjes toestemming geven en je kan beginnen aan de leuke vragen. Dat 'eventjes toestemming geven' kan een probleem zijn. Je geeft waarschijnlijk meer prijs dan dat je denkt. En dat is precies waar de provincie voor wil waarschuwen. "Wees er veel meer bewust van dat die gegevens gebruikt kunnen worden, ook voor dingen die je niet wil", zegt Marcel Thaens Chief Information Officer bij de provincie.

Speciaal voor de Bossche Dataweek maakte de provincie een website. Op Hoebrabantsbenjij.nl kan je ontdekken Brabants je bent. Roos (16) uit Heesch, Eline (17) uit het Gelderse Duiven en Pepijn (24) uit Chaam zijn wel benieuwd en doen het testje.

"Je weet niet wat er met camerabeelden gebeurt."

Om te beginnen moeten de drie de algemene voorwaarden accepteren. Niet een van de kandidaten twijfelt. Ook niet als er even later toestemming voor de camera wordt gevraagd, op alles wordt 'akkoord' geantwoord. Onverstandig, vindt Marcel Thaens: "Je weet dus niet wat er met die beelden gebeurt. Ze kunnen meekijken, ze krijgen een beeld van waar je zit. Ook dat kan gecombineerd worden met andere gegevens. Waarom zou je het doen? Vaak is het helemaal niet nodig voor het doel dat je wilt bereiken."

Een antwoord op een simpele vraag levert deze gegevens op:

Als de drie deelnemers klaar zijn met de test, krijgen ze de uitslag. De drie zijn op en top-Brabanders, maar hebben wel veel data doorgegeven. Roos, die 91% Brabander scoort, geeft aan dat ze normaal gesproken goed nadenkt over wat ze wel en niet toestaat. "Bijvoorbeeld bij een game, als ik die download en ze willen mijn camera gebruiken, dan niet. Dat heb je helemaal niet nodig."

"Wees er bewust van dat al die gegevens iets over jou zeggen."

De provincie hoopt dat meer mensen, net als Roos, erover nadenken. "Wees er bewust van dat al die gegevens iets over jou zeggen. En dat je onbewust heel veel informatie prijsgeeft. Door even ergens op te klikken of de camera aan te zetten."

Deze lekkernij moet benoemd worden in de test. (Foto: Omroep Brabant) vergroot

De gegevens die jij doorgeeft worden vaak gecombineerd met andere gegevens en zo kan er een heel profiel van jou gemaakt worden. De provincie wil met het testje dat Brabanders zich daar bewust van worden. "Wij willen op een leuke manier laten zien hoe absurd het is om die data altijd met elkaar te combineren. In een paar klikken wordt er nu een oordeel geveld van hoe Brabants jij bent. Dat is wat op andere sites ook gebeurt."

"Het belooft heel leuk te worden en als je op 'nee' drukt doe je niet mee."

Zo kan een simpel testje grote gevolgen hebben, vertelt Thaens. "Er wordt een uitspraak gedaan over wie jij zou zijn of wat je bent. Bijvoorbeeld: hoe gezond of ongezond ben jij? Dat kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de hoogte van je zorgpremie."

Oppassen dus, is het advies van de provincie. Bij hun test wordt de druk op mensen die geen toestemming geven steeds verder opgevoerd. "Het belooft heel leuk te worden en als je op 'nee' drukt doe je niet mee." Een geruststelling wil Marcel Thaens nog wel meegeven: "Dit testje kan helemaal veilig gedaan worden."

