Bewoonster van ontruimde flat in Den Bosch opgepakt voor explosieve stof in haar berging

Een bewoonster van het ontruimde appartementencomplex aan de Schutskampstraat in Den Bosch is maandag aangehouden. Het gaat om de huurder van het appartement en van de berging waar zondag explosief materiaal werd gevonden. De vrouw meldde zich op het politiebureau en zit inmiddels vast.

De politie ging zondag naar de flat na een tip dat er mogelijk iets gevaarlijks zou liggen. Agenten vonden niet veel later een explosieve stof in een berging in de flat. Alle bewoners moesten daarom de nacht elders doorbrengen. Inmiddels mogen zij weer naar huis.