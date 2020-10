Guus Meeuwis is blij met Brabant in het Duits: 'Ik ben vereerd'

De Duitse band heeft 'Brabant' gecoverd (foto: YouTube/ARD). vergroot

Er zijn genoeg overeenkomsten tussen Brabant en Keulen die het rechtvaardigen om een cover van Brabant van Guus Meeuwis over die Duitse stad te maken. “De mensen hier en de mensen in Brabant houden allebei van gezelligheid.” Dat zegt Hape Kerkeling die de cover maakte. Guus Meeuwis laat in een reactie weten dat hij zich vereerd voelt.

“Ik hoorde het nummer een paar jaar geleden in een kroeg in Amsterdam. Ik was meteen verkocht”, vertelt de Duitse komiek, die overigens prima Nederlands spreekt.

"Ik denk dat de mensen die aan de Rijn leven en de mensen die in Brabant leven, allemaal houden van gezelligheid."

Hape maakte een cd met de band Bläck Fööss die dit jaar een jubileum beleeft. Dat was een mooie aanleiding om een cover van ‘Brabant’ te maken. “Ik denk dat de mensen die aan de Rijn leven en de mensen die in Brabant leven, allemaal houden van gezelligheid. Daarin zijn we gelijk.”

Het nummer is bijna een letterlijke vertaling geworden van het lied van Guus Meeuwis en ook de muziek is onmiskenbaar. Het is ook een nummer dat juist in deze tijd heel goed past, vindt Hape. “Ik denk dat mensen nu heel vaak door lege steden moeten lopen. Het is een hartverwarmend lied. Ik hoop dat het iets van vrolijkheid kan brengen in deze slechte tijden.”

"Het leuke van liedjes schrijven is dat je nooit van tevoren weet waar je liedje terecht gaat komen."

Guus Meeuwis is wel te spreken over de cover. “Het leuke van liedjes schrijven is dat je nooit van tevoren weet waar je liedje terecht gaat komen. Ik ben vereerd dat mensen het gevoel van ‘thuis’ in het lied herkennen en hetzelfde voelen. Dat merkten we in heel Nederland al, nu dus ook over de grens in Duitsland. Ik wens ze veel succes en vooral veel plezier met dit lied! Voor mij blijft het natuurlijk altijd verbonden aan Brabant.”

Luister hier naar de cover die Hape Kerkeling met de band Bläck Fööss maakte:

