Luchtverkeersleiders kunnen niet zomaar naar Eindhoven Airport worden overgeplaatst, zegt minister

Het is op korte termijn niet mogelijk om een luchtverkeersleider van Lelystad Airport over te plaatsen naar Eindhoven Airport of Groningen Eelde Airport, om daar een tekort aan personeel op te vangen. De verkeersleiders zijn op Lelystad zelf nodig voor de afwikkeling van het grote aantal vluchten van sport- en zakenvliegtuigen.

Dat antwoordt minister Cora van Nieuwenhuizen op Kamervragen van D66 en ChristenUnie. De partijen wilden opheldering nadat Eindhoven deze zomer twee keer kort gesloten moest worden omdat er een verkeersleider ziek was. Ook Eelde kampt met een tekort aan personeel. Daarover schrijft Omroep Flevoland.

Lelystad Airport werkt sinds november vorig jaar met eigen luchtverkeersleiders. "Door het grote aantal sport- en zakenvliegtuigen op de luchthaven zijn ze allemaal nodig om het verkeer in veilige banen te leiden." Ook worden de verkeersleiders voorbereid op de komst van vakantievluchten. De minister wil het vliegveld vanaf november 2021 daarvoor gaan gebruiken.

Overplaatsing van verkeersleiders bijvoorbeeld naar Eindhoven is bovendien niet zomaar mogelijk, omdat zij moeten worden opgeleid om op andere luchthavens te mogen werken. Dat duurt al gauw één tot twee maanden, aldus de minister.

Een oplossing voor Eindhoven is dat de burger- en militaire luchtverkeersleiding worden samengevoegd. Die maatregel is voorzien in het derde kwartaal van 2023.

