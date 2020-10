Vuurwerkhandel Baarle-Hertog: 'Meer vuurwerkcontroles in grensstreek schrikt klanten af'

De aankondiging van de politie dat er dit jaar meer gecontroleerd gaat worden op vuurwerk schrikt klanten af. Dat zegt Pedro Kipping van Zena vuurwerk in grensgemeente Baarle Hertog. Maandag kreeg de vuurwerkzaak al verschillende telefoontjes en mailtjes van klanten die vroegen of er al gecontroleerd wordt.

"Of er controles zijn door de politie, dat weten wij natuurlijk ook niet", zegt Pedro. Volgens hem wordt er ieder jaar opnieuw gezegd dat er strengere controles in het grensgebied komen.

In de praktijk valt het steeds mee volgens hem. Er wordt mondjesmaat gecontroleerd, simpelweg omdat de politie er de mensen niet voor heeft. Hoe het dit jaar gaat is afwachten.

Smokkeldorp De grensenclave Baarle-Hertog en Baarle-Nassau is van oudsher een dorp van smokkelaars, zegt Pedro. "Er zijn wel 36 grensovergangen, dus alles controleren zal moeilijk zijn. Ondertussen heeft de vuurwerkhandel ook zorgen over corona.

"Er zijn afspraken gemaakt met de gemeente, zo komen er dranghekken om de toeloop in december in goede banen te leiden."

Pedro Kipping vindt het maar raar dat de regels per land zo verschillen. "Wij verkopen legaal, goedgekeurd vuurwerk. Dat is in heel Europa te koop. Nederland is wat betreft vuurwerk een uitzondering met de strenge regels".