Collega's van omgekomen agent Jeroen (28) zijn 'overweldigd' door alle steunbetuigingen

Bij de politie komen enorm veel steunbetuigingen binnen nadat zaterdagavond de 28-jarige agent Jeroen Leuwerink om het leven is gekomen bij een noodlottig ongeval op de A270 bij Nuenen. "Dit is overweldigend en helpt ons dit pijnlijke verlies draagbaarder te maken", schrijft de politie Helmond op Instagram. Meerdere collega's van Jeroen delen het bericht.

In het bericht bedanken collega's van Jeroen iedereen voor 'alle warme berichten'. Bij de post voegen de verschillende agenten een foto van de speciale gedenkplek die op het bureau in Helmond is ingericht voor de omgekomen jonge politieagent.