Beruchte beroepscrimineel William Jan H. verdachte in zaak rond martelcontainer

De martelkamer met tandartsstoel. vergroot

De 43-jarige beroepscrimineel William Jan H. is een van de verdachten in de zaak van de martelcontainer in Wouwse Plantage. Hij werd eerder verdacht in geruchtmakende moordzaken uit 1999 en 2008. Dat schrijft De Telegraaf. De moord op Remco van der Torre in 2008 is een van de bekendste Rotterdamse coldcasemisdrijven.

Bart Elzendoorn & ANP Geschreven door

William Jan H. bijgenaamd Billy H. werd geboren in Nieuw-Zeeland en hij hoort bij de groep van negen verdachten in de zaak Douglasville. Die zaak draait rond een onderwereldgevangenis met een martelcontainer in Wouwse Plantage.

Die 'gevangenis' werd in juni ontmanteld nadat de recherche de verdachten langdurig in de gaten had gehouden. De politie kon na het kraken van de communicatienetwerk EncroChat meeluisteren met gesprekken tussen de verdachten.

De politie filmde de inval in Wouwse Plantage:

De ruimten waren afgetimmerd met geluidsisolerende platen en warmte-isolerende folie. In elk van de cellen waren aan het plafond en op de vloer handboeien aangebracht, om iemand staand met de armen omhoog te kunnen ketenen. Verder stond er uitsluitend een klein chemisch toilet. In de hoek was een camera aangebracht, om op afstand zicht te houden op de situatie in elke cel.

In een van de zeecontainers lagen meerdere sets politiekleding, kogelvrije vesten en zwaailichten.

Martelgereedschap

In de zeecontainer met de tandartsstoel stonden tassen met spullen die vermoedelijk bedoeld waren om slachtoffers mee te martelen:

een snoeischaar,

een takkenschaar,

een takkenzaag,

scalpels,

tangen,

extra handboeien,

vingerboeien,

tape,

bivakmutsen en zwarte katoenen zakken die over het hoofd getrokken kunnen worden.

Het arrestatieteam in Wouwse Plantage (foto: politie). vergroot

William Jan H. werd in 2008 opgepakt als verdachte in het onderzoek naar de mysterieuze verdwijning van Remco van der Torre (30) uit Rotterdam. De zaak prijkt al jaren op de coldcasekalender van de nationale politie en is een van een bekendste coldcasemysteries uit de regio.

