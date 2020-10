Agent Jens uit Bureau 040 wordt een bekende Nederlander: 'Het went'

Agent Jens (foto: Bureau 040). vergroot

Bureau 040 slaat aan. Zowel binnen als buiten het Eindhovense politiekorps waar programmamaker Ewout Genemans al enige tijd meeloopt. Jens, een van de agenten die in het RTL4-programma geregeld in beeld en aan het woord komen, merkt het aan zijn eigen omgeving. Hij wordt onderhand een bekende Nederlander, in ieder geval in 040.

“Het moet inderdaad niet gekker worden”, antwoordt Jens enthousiast op de vraag in het Omroep Brabant-radioprogramma WAKKER! of hij op straat al wordt herkend. “Het begint te komen. Ik word er ook privé op aangesproken dat mensen me op televisie hebben gezien. En op straat gebeurt het ook dat ik word nageroepen. Door mensen die ik helemaal niet ken en zij mij blijkbaar wel.”

Slechts even wennen

Het zou zomaar eens vaker kunnen gaan gebeuren want Bureau 040 gaat twee keer zo lang duren (40 minuten) en wordt vanaf woensdagavond op primetime (20.30 uur) uitgezonden. Jens is erop voorbereid, al was het aanvankelijk ook voor hem wennen, die belangstelling en vooral de camera die continu op hem en zijn collega’s is gericht.

“Ik ben er ondertussen aan gewend geraakt. Dat is eigenlijk ontzettend snel gegaan. Collega’s van het korps in Amsterdam hadden ons al tips gegeven. Ewout had daar al Bureau Burgwallen gemaakt. Agenten in de hoofdstad vertelden ons dat het één of twee diensten gaat duren en dat je daarna gewoon weer je ding doet. En dat is ook zo. We draaien gewoon onze diensten en Ewout en zijn cameramensen kijken met ons mee.”

'Heel vreemde baan'

Het komt allemaal voorbij: wapengebruik, diefstallen, invallen, achtervolgingen. En hoe dienders hiermee omgaan? Jens bevestigt dat het heftig kan zijn wat hij zoal in zijn vak tegenkomt. “Door de beroepsdeformatie sta je er niet zo bij stil: je doet eigenlijk elke dag hetzelfde. Maar nu zie je jezelf aan het werk, op tv, en praat je erover met anderen. Dan besef je dat je toch een heel vreemde baan hebt.”

Waarvan de luiken, die vaak gesloten blijven, door Bureau 040 op bepaalde momenten geopend worden. Soms tot hilariteit van betrokkenen als Jens. “Sterker nog, ik had gisteren een verhoor van een verdachte. Meestal sluiten we zo’n gesprek af met de vraag of hij of zij nog iets toe te voegen heeft aan de verklaring. Zegt die man dat hij het leuk vindt mij op tv te hebben gezien, haha. Maar eh, zei ik toen tegen hem: zullen we dat dan maar uit de verklaring houden?”

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.