Noodlijdend Circus Barani vindt onderdak in Hoogerheide: 'Een vriendendienst'

Circus Barani heeft onderdak gekregen in Hoogerheide. De gemeente Woensdrecht trok zich het lot van het noodlijdend circus aan. Het circus mag daarom tot minstens zaterdag 14 november op het evenemententerrein aan de Scheldeweg staan. Circus Barani strandde onlangs in het Bergse stadspark Kijk in de Pot. Omdat de optredens niet door mochten gaan, raakte het circus in financieel zwaar weer en konden ze geen kant meer uit.

Via Facebook werd een succesvolle crowdfunding opgestart. Ook mensen en bedrijven uit de buurt sprongen bij met levensmiddelen en voer voor de dieren. De gemeente Bergen op Zoom schold het stageld kwijt maar in het stadspark mochten ze niet langer blijven staan.

Daarop kwam buurgemeente Woensdrecht met de bijzondere handreiking. “We vonden het zielig voor de mensen en de diertjes. We hebben gekeken of we ze kunnen helpen. Er bleken geen bijzondere vergunningen nodig te zijn dus dat doen we graag”, vertelt wethouder Hans de Waal.

De wethouder kreeg vorige week de vraag van een aantal inwoners van zijn gemeente of hij iets voor het circus kon betekenen. Afgelopen vrijdag werd de afspraak voor het tijdelijk onderdak beklonken op het gemeentehuis. Dinsdag worden er voor de veiligheid hekken geplaatst om het circus.

”Voorlopig hebben we het terrein dat bekend is van de GP Adrie van der Poel, niet nodig. Deze mensen hebben het zwaar. Wij hoeven er daarom geen geld voor, het is een vriendendienst. Ik zie ook dat de onze bevolking het bijzonder goed oppikt. Zo krijgt het circus gratis stroom en water van de naastgelegen Bistro D’Oude Leeuw, terwijl zij het zelf al zo moeilijk hebben. Ik vind dat erg bewonderenswaardig.”

Amber Blokker van het circus komt woorden tekort om de gemeente Woensdrecht te bedanken. En ook via social media regent het loftuitingen voor de barmhartige opstelling van de gemeente.

“Wij zijn heel hartelijk ontvangen. Toen we het dorp binnenkwamen, stonden mensen te zwaaien. We krijgen ook heel veel reacties via Facebook. Bij de Jumbo kan ik oud brood halen voor de dieren. We zijn ongelooflijk dankbaar dat we een stukje zekerheid hebben in onzekere tijden. Van hieruit kunnen we weer verder en dat maakt het een stuk makkelijker.”

Wethouder de Waal blijft nuchter onder alle complimenten: “Premier Rutte zegt dat we het samen moeten doen, dus laten we het samen inderdaad ook doen en zorgen dat we er doorheen komen.”

