Grote stroomstoring in Roosendaal, bijna 20.000 huizen even zonder stroom

Roosendaal heeft dinsdagmiddag gekampt met een grote stroomstoring. Bijna 20.000 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, meldt Enexis.

De storing werd even na halfdrie gemeld. Er was een probleem in het station van Enexis in Roosendaal. Monteurs waren snel bij dat station aanwezig om de storing te verhelpen. Nog voor drie uur hadden alle klanten weer stroom, zegt een woordvoerder.