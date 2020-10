Coronanieuws: negatief reisadvies voor kerstvakantie, patiënt verzwijgt coronaklachten

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

De Tweede Kamer debatteert woensdag weer over de aanpak van de crisis.

De coronadruk in ziekenhuizen loopt nog weken op: 'Andere zorg daalt tot ver onder de 50 procent'.

Het RIVM meldde dinsdag 10.315 besmettingen in ons land.

In Brabant werden 1681 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd.

11.10 - 'We zitten nog op het verkeerde spoor'

Het nog altijd stijgende aantal ziekenhuisopnames van patiënten met het coronavirus laat zien 'dat we nog steeds op het verkeerde spoor zitten'. Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, in de Tweede Kamer. De druk op de ziekenhuizen neemt door het nog altijd snel oplopende aantal besmettingen verder toe, waarschuwt Kuipers. In het beste geval wordt de piek voor de ziekenhuizen al volgende week bereikt, maar dan moet de komende dagen echt een afvlakking te zien zijn. De oplopende opnames in de ziekenhuizen, zowel op de ic als op verpleegafdelingen, wijzen daar volgens hem nu nog niet op.

11.04 - Jubileum Mini Efteling valt in het water

Het 35-jarig jubileum van de Mini Efteling in Nieuwkuijk valt door de coronacrisis in het water. Tot grote spijt van parkmanager Tristan.

In de video een bezoek aan de (voorlopig gesloten) Mini Efteling, die volgens Tristan toe is aan een boost.

10.48 - Levensgrote foto's in theater De Lievekamp

Stoelen van theater De Lievekamp in Oss zijn bezet door levensgrote foto's van bekende Nederlanders. Zo kun je als bezoeker zomaar naast Ronald Goedemondt, Bert Visscher, Najib Amhali of Tineke Schouten zitten. Op deze manier wordt enigszins verbloemd dat maar dertig bezoekers zijn toegestaan in de zaal.

10.27 - 'Patiënt verzwijgt coronaklachten uit angst voor uitstel operatie'

Patiënten die reguliere zorg nodig hebben verzwijgen steeds vaker dat zij coronaklachten hebben, stelt de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. Reden is dat ze niet willen dat een geplande operatie of behandeling wordt uitgesteld. "Dit vormt een groot risico voor de patiënt zelf, de zorg en voor andere patiënten", aldus de vereniging. De organisatie roept patiënten en hun bezoekers op om klachten kenbaar te maken.

09.47 - Nick Viergever (PSV) test positief op coronavirus

PSV-verdediger Nick Viergever is positief getest op het coronavirus. Hij ontbreekt om die reden donderdag in het Europa League-duel tegen Omonia Nicosia. Naast Viergever missen ook Denzel Dumfries, Pablo Rosario, Timo Baumgartl, Cody Gakpo, Joël Piroe en Maxime Delanghe de Europese wedstrijd in Cyprus vanwege het coronavirus.

09.39 - 44.000 euro voor Museum Helmond

Museum Helmond krijgt 44.000 euro van het Kickstart Cultuurfonds. Met dit bedrag kan het museum zich nog verder coronaproof maken. De kasteelroute wordt aangepast en ook wordt een nieuw en extra groot deel van het kasteel toegankelijk voor het publiek.

08.57 - Negatief reisadvies voor kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie zal een negatief reisadvies gelden voor vakanties in het buitenland, verwacht het Outbreak Management Team (OMT), de belangrijkste adviseur van de regering gedurende de coronacrisis. Het Parool schrijft er over. In het nieuwste advies stelt het OMT dat in de zomermaanden vele honderden mensen, vooral jongeren, met Covid-19 naar Nederland zijn teruggekomen van een vakantie in het buitenland. Bovendien ging volgens metingen van de GGD slechts een kwart van de reizigers na een reis naar een zogenoemd code oranjeland in quarantaine.

Daar komt bij dat het op veel plekken, zoals in de rij bij skiliften, moeilijk is 1,5 meter afstand te houden en dat wintersportvakanties vaak bezoek aan drukke horecagelegenheden betekenen, waar de risico's op besmetting groter zijn.

08.50 - Coronabesmettingen in Duitsland flink gestegen

Het aantal coronabesmettingen in Duitsland is het afgelopen etmaal een stuk sneller gestegen dan de afgelopen dagen. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, meldde met bijna 15.000 nieuwe gevallen een nieuw record.

08.48 - 4,5 miljoen mensen keken naar persmoment Rutte en De Jonge

Gemiddeld ruim 4,5 miljoen mensen hebben dinsdagavond gekeken naar mededelingen over de coronasituatie van premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge.

08.26 - Gemeente Roosendaal trekt portemonnee

De gemeente Roosendaal trekt opnieuw geld uit voor coronacompensatie. Het gaat om een bedrag van 335.00 euro, bovenop de twee miljoen eerder dit jaar. Het geld is onder meer bedoeld voor ondernemers, cultuurverenigingen en voor projecten om mensen in deze lastige tijden toch verbinden.

07.24 - Coronadruk blijft oplopen in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten dat in de Brabantse ziekenhuizen terechtkomt, loopt tenminste nog enkele weken op. Reëel is dat de gewone zorg dan tot ‘ver onder de vijftig procent’ wordt afgeschaald. Dat zegt voorzitter Bart Berden van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) tegen Omroep Brabant. Vanuit zijn functie juicht hij strengere maatregelen toe.

07.17 - Oudere mijdt sportschool

Het ledental van sportscholen is de laatste maanden gestegen, maar zit nog niet op het niveau van voor corona, meldt de NOS. Volgens brancheorganisatie NL Actief is het gemiddeld nu zo'n 80 tot 90 procent ten opzichte van maart. Ouderen zijn nog wat gereserveerder om terug te komen dan jongere sporters.

07.12 - Piek tweede golf lijkt in zicht

De piek van de tweede coronagolf in Nederland is in zicht. Dat stelt Jacco Wallinga, hoofd van de afdeling Modellering van Infectieziekten bij het RIVM in een gesprek met het AD. Nederland telde dinsdag voor de derde keer meer dan 10.000 coronabesmettingen in een etmaal, maar de explosieve groei is er volgens Wallinga uit.

Ook ziet Wallinga het reproductiegetal dalen richting de één. "Hij zit er nog iets boven, volgens onze schatting nu. Maar ik wil waken voor te snelle conclusies. Het nare van deze dagen is: we vermoeden dat we de piek bereiken, maar dat kun je pas echt concluderen als je eroverheen bent en de aantallen echt dalen. Ik hoop en verwacht dat we dat dit weekeinde of vlak daarna kunnen zeggen."

06.50 - Scherpere maatregelen in Duitsland

De Duitse bondsregering maakt woensdag waarschijnlijk bekend dat bars, clubs en cafés geen gasten meer ontvangen, dat hotelovernachtingen alleen nog zijn toegestaan als er een gegronde reden voor is, en dat theaters, bioscopen en sportfaciliteiten de deuren moeten sluiten. De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de zestien deelstaatpremiers maken woensdag een nieuw pakket aan verregaande maatregelen bekend, waarvan het Duitse persbureau DPA meldt dat het de conceptversie heeft gezien.

06.00 - Debat Tweede Kamer

De Tweede Kamer debatteert woensdagmiddag weer over de aanpak van de coronacrisis. Ze worden in de ochtend eerst bijgepraat door experts. RIVM-topman Jaap van Dissel en Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding houden een presentatie en beantwoorden vervolgens vragen van Kamerleden.

