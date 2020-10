Coronadruk in ziekenhuizen loopt nog weken op: 'Andere zorg daalt tot ver onder de 50 procent'

Het aantal coronapatiënten dat in de Brabantse ziekenhuizen terechtkomt, loopt tenminste nog enkele weken op. Reëel is dat de gewone zorg dan tot ‘ver onder de vijftig procent’ wordt afgeschaald. Dat zegt voorzitter Bart Berden van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) tegen Omroep Brabant. Vanuit zijn functie juicht hij strengere maatregelen toe.

Aantal intensive care-plekken naar 150 Door meer operaties en behandelingen af te zeggen, maken ziekenhuizen capaciteit vrij voor coronapatiënten, voor wie een opname vaak acuut is. Zo wordt het aantal intensive care-plekken in Brabant binnen enkele dagen opgekrikt tot 150. Hiervoor is meer personeel nodig dan op ‘gewone’ afdelingen.

Hij maakt zich zorgen dat deze tweede golf nijpender is dan de eerste. Dat zit hem onder meer in het gedrag van burgers. Mensen houden zich minder goed aan de coronaregels, blijven minder thuis, lijken letterlijk minder afstand van elkaar te houden dan in maart. Hij ziet dan ook graag snel strengere maatregelen. “Dat is vanuit de zorg gezien gewenst." Een lockdown? “Als dat de meest slimme mogelijkheid is, dan ja. De zorg gaat daar niet over, al zouden we dat wel toejuichen.”