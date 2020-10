Buurtbewoners geschrokken van beschoten auto Valkenswaard: 'Voor hetzelfde geld schieten ze mis'

De politie doet onderzoek (foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

De schrik zit er goed in bij bewoners van de Jeneverbeslaan in Valkenswaard. Een geparkeerde auto in de straat werd dinsdagnacht onder vuur genomen. “Het is toch voor je huis. Voor hetzelfde geld schieten ze mis”, zegt een bewoonster. De auto stond bij haar voor de deur.

De vrouw hoorde iets na half elf drie knallen. Ze keek naar buiten en zag een auto wegrijden. Ze probeerde daarna wat te slapen, maar vanwege alle commotie in de straat en het onderzoek van de politie lukte dat niet echt.

Een van haar buren hoorde ook harde knallen. Zij heeft het over vier ‘hele harde’. “Niet normaal hoe hard. Ik keek meteen uit het raam of ik rook zag van bijvoorbeeld vuurwerk, maar ik heb niks gezien”, vertelt ze. De vrouw hoorde woensdagochtend pas van een vriendin dat er geschoten was in de straat. “Dat is schrikken. Maar ik woon hier verder keifijn. We hebben eigenlijk nooit overlast.”

'Het is hier altijd rustig'

Een vrouw die een stuk verderop in de straat woont, loopt langs de plek waar de auto stond. Het verbaast haar ook dat het gebeurd is. "Het is hier is altijd rustig. Een stuk verderop zijn wel al twee keer auto's uitgebrand."

Een andere buurtbewoonster is zich rot geschrokken. "Ik zat rond halfelf lekker op de bank tv te kijken toen ik de knallen hoorde. We dachten aan vuurwerk. Mijn man heeft nog wel een auto zien wegrijden." Haar zoon kwam naar beneden omdat hij ook schrok van de enorme knallen. "We gingen toen nog uit van gewoon vuurwerk. Dat gebeurt vaker."

Maar de schrik kwam toen ze hoorde dat er geschoten was. "Dat is gewoon voor ons huis. Wij zaten op de bank en voor hetzelfde geld gaat het mis. Je hoort vaak over een verdwaalde kogel."

Gerichte actie?

Of het om een gerichte actie gaat, is niet duidelijk. Twee vrouwen zeggen dat de auto van een man is die in een hoekhuis woont dat vol hangt met camera’s en is afgeschermd met rolluiken.

