Vakantiegangers naar huis na brand in huisje: 'We komen met een spannend verhaal thuis'

Voor twee gasten van Bospark De Bikkels in Vlierden kwam hun vakantie dinsdagnacht abrupt ten einde. Hun huisje en dat ernaast vlogen in brand. “De schade is enorm maar dat is gelukkig alleen maar materieel”, laat een woordvoerder van het park van Roompot weten. “Voor ons is het belangrijkste dat er geen slachtoffers zijn gevallen dankzij het snelle handelen van de eigenaar en de hulpdiensten.”

De twee huisjes zaten aan elkaar vast. De ene is in iemands bezit, de ander werd door het park verhuurd. De eigenaar van de vakantiewoning ontdekte de brand en waarschuwde zijn buren die hun vakantie in het huisje doorbrachten. “Het stel dat het huisje huurde hebben we een andere woning aangeboden, maar ze hebben vannacht besloten naar huis te gaan.”

Oorzaak onbekend

Over de oorzaak van de brand is nog niks te zeggen. Wel kan de woordvoerder vertellen dat er volgens de brandweer geen sprake is van brandstichting. "Wij gaan nu eerst de eigenaar helpen die de brand voor zijn ogen heeft zien ontstaan en daarna kijken we verder met de verzekering."

Volgens de woordvoerder heeft de brand geen gevolgen voor andere gasten. Er worden zwarte schermen rondom de ravage geplaatst. Van de huisjes is niets over.

De mensen in het huisje vlakbij hebben wel angstige momenten meegemaakt. Het vuur was vlakbij en met alle bebossing waren ze bang dat hun huisje ook in brand zou vliegen. "Maar het was ook wel spannend. We komen met een spannend verhaal thuis", zeggen ze nuchter.

