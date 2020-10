Vrouw dodelijk geraakt door jetski: bestuurder moet half jaar de cel in

Een man uit het Gelderse Beneden-Leeuwen moet een half jaar de gevangenis in, omdat hij een dodelijk ongeluk met een jetski heeft veroorzaakt. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag bepaald. Bij het ongeval, vorig jaar augustus op de Maas bij Neerlangel, kwam een vrouw van 23 uit Deursen-Dennenburg om het leven.

'Voor de lol'

Het was een zomerse dag in augustus. Veel mensen zochten het water op, onder meer bij Neerlangel, dat in de buurt van Ravenstein ligt. Ook de vrouw uit Deursen was naar de Maas gekomen. Ze stond met onder anderen haar vriend in het water toen de bestuurder van de jetski haar voor de lol nat wilde spetteren. Daarbij raakte hij de macht over het stuur kwijt en botste met een flinke snelheid tegen het slachtoffer. De vrouw raakte ernstig gewond en overleed op de plek van het ongeluk. Haar vriend had vergeefs eerste hulp verleen.