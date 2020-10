Jan B. uit Hulten moet vier jaar de cel in voor bezit van groot aantal wapens

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

De 70-jarige Jan B. uit Hulten heeft vier jaar gevangenisstraf gekregen. De rechtbank in Breda vindt dat bewezen is dat de topcrimineel illegaal wapens en munitie in zijn bezit had. Bovendien was er volgens de rechter sprake van herhaling. Zelf sprak de man, die vaak met justitie in aanraking is geweest, van een uit de hand gelopen hobby.

De afgelopen jaren kwam B. vaak in opspraak: ruzies met gemeente en burgemeester, een grote landelijke wapenzaak en het dumpen van een lijk, maar van dat laatste werd hij later vrijgesproken.

B. zit al maanden vast

De man moest zich twee weken geleden verantwoorden voor de vondst, vorig jaar november, van dertien vuurwapens. Ze lagen op zijn erf, verstopt in een pvc-buis. In juni dit jaar werden in zijn caravan in Hulten nog eens twee revolvers en patronen ontdekt. B. zit al sinds de zomer in de cel. Hij had op vrijspraak gehoopt om te gaan tuinieren en leuke dingen te doen met zijn vrouw, bokjes en geit.

Het Openbaar Ministerie had vier jaar geëist en wilde ook dat twee jaar aan voorwaardelijke straffen zouden worden uitgevoerd. Van de vier jaar die de rechter hem oplegde, gaat de tijd af die B. in voorarrest heeft gezeten.

