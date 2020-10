Man (18) die huis opblies in Eindhoven beschuldigd van driedubbele poging tot moord

Het getroffen huis. (Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision) vergroot

De 18-jarige man uit Helmond die vastzit voor de aanslag in juli op een huis aan de Moreelselaan in Eindhoven, wordt verdacht van een drievoudige poging tot moord. Ook wordt hij ervan beschuldigd dat hij de woning in brand heeft gestoken. Dit meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM).

De rechtbank in Den Bosch bepaalde woensdag dat de verdachte nog zeker twee maanden vast blijft zitten.

'Stuk beter'

Toen de brand uitbrak, waarbij ook een explosie plaatsvond, waren in de woning een vrouw, haar dochter en haar zoon. Die jongen van 16 raakte zo zwaargewond dat hij in coma moest worden gehouden. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie ligt hij niet meer in coma en gaat het ‘naar omstandigheden een stuk beter’ met hem. Over het motief van de aanslag en wat de relatie was tussen de verdachte en de bewoners van het huis is nog niets bekend.

De verdachte werd een maand na de brand aangehouden. Hij was tijdens recherche-onderzoek al snel in beeld gekomen, maar de arrestatie volgde pas weken later.

De klap van de explosie na de brandstichting was zo groot dat een deel van de gevel zwaar werd beschadigd.

