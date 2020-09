Man (18) opgepakt voor explosie in huis waarbij 16-jarige jongen zwaargewond raakte

Het getroffen huis. (Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision) vergroot

Een 18-jarige man uit Helmond is dinsdag aangehouden voor de aanslag op een huis aan de Moreelselaan in Eindhoven. Bij die aanslag en de daarop volgende brand in juli raakte een 16-jarige jongen zwaargewond.

Ook de moeder en zus van het slachtoffer waren thuis op het moment dat de brand uitbrak. De explosie was zó hevig, dat een deel van de gevel van het huis haast weggeblazen werd.

De jongen raakte ernstig gewond en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd hij in coma gehouden.

De politie startte een groot onderzoek. Er werden zeker twintig rechercheurs op de zaak gezet. Tijdens het onderzoek was deze verdachte al snel in beeld, meldt de politie nu. Dat leidde dinsdag tot zijn aanhouding in Helmond. Onder leiding van de rechter-commissaris is de woning van de verdachte doorzocht.

