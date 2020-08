Jongen (16) die zwaargewond raakte bij aanslag, ligt maand later nog steeds in het ziekenhuis

Het huis op de hoek van de Moreelselaan raakte zwaar beschadigd. vergroot

De 16-jarige jongen die vorige maand gewond raakte bij de aanslag op een hoekwoning in de Moreelselaan in Eindhoven, ligt nog steeds in het ziekenhuis. Dat heeft de politie dinsdagmiddag desgevraagd laten weten.

Op dinsdag 22 juli rond drie uur 's ochtends brak brand uit in het huis aan de Moreelselaan. Die aangestoken brand ging gepaard met een explosie. De 16-jarige jongen raakte ernstig gewond.

Het slachtoffer met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Rotterdam gevlogen. Daar werd hij in coma gehouden. Het is niet duidelijk of de jongen nog steeds in coma ligt.

Vervolgonderzoek

Experts van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) hebben vrijdag 28 juli uitgebreid onderzoek gedaan bij het huis aan de Moreelselaan. De definitieve resultaten van dat onderzoek zijn nog niet bekend.

Wel wordt nog nader onderzoek verricht worden aan diverse monsters die zijn veiliggesteld, laat de politie weten.

Scooter

Op het moment van de brandstichting reed een scooter rond in de buurt van de Moreelselaan. Die is nog niet gevonden.

De politie heeft zeker twintig rechercheurs op de zaak gezet.

