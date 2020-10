PSV wil vele tegenslagen niet als excuus gebruiken: er moet gepresteerd worden in de Europa League

Ondanks alle coronabesmettingen en de beslissing van de Cypriotische autoriteiten om Jordan Teze en Eran Zahavi niet toe te laten tot het land, zal PSV donderdagavond ‘gewoon’ een resultaat moeten behalen om uitzicht te houden op Europese overwintering. Trainer Roger Schmidt is en blijft strijdbaar, ondanks dat veel tegen lijkt te zitten.

“Ondanks de vreemde situatie is het mijn taak om de spelers te laten focussen op de wedstrijd en de tactiek die we willen hanteren", stelde Schmidt op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Omonia Nicosia. "We kunnen ons door deze situatie ook als team ontwikkelen en zullen donderdag klaar zijn om te knokken voor de punten.”

“Maar de gezondheid van de spelers en technische staf staat wel voorop, absoluut”, stelt Harrie Timmermans, voorzitter van de supportersvereniging PSV. “Natuurlijk wil je als fan dat PSV kampioen wordt en overwintert in Europa. Maar je bent nu telkens aan het wachten wie er nu weer besmet is bij PSV. En dan is mijn eerste zorg de gezondheid van de speler en niet of we door het gemis van die speler wel of geen goed elftal op de been kunnen krijgen. Zoals altijd, en zeker nu, gaat gezondheid voor sportieve prestaties. Geen twijfel over mogelijk.”