Vrouw (75) vond chemicaliën voor dodelijke drug fentanyl in haar loods: 'Het leek een keurige man'

De duizenden liters chemicaliën die donderdag in beslag zijn genomen in Breda, zijn ontdekt door een 75-jarige vrouw. Van de grondstoffen kan fentanyl worden gemaakt, een van de meest dodelijke drugs. De dame op leeftijd kan het nog altijd niet bevatten. "Ik heb geen oog dichtgedaan." Fentanyl werd onder anderen de Amerikaanse zanger Prince en rapper Lil Peep fataal.

Het chemische spul lag in de loods pal naast haar huis aan de Sprundelsebaan. Het ging om bijna 2000 liter.

"Ik kreeg argwaan", vertelt de dame op leeftijd, die anoniem wil blijven. Ze verhuurt de loods via een externe makelaar. "Ik vond het raar dat er al weken niemand meer geweest was, dus ging maar eens kijken. Ik schrok toen ik al die vaten zag." De politie bevestigt haar verhaal en zegt dat ze geen verdachte is in de zaak.

"Ik kon nauwelijks slapen, want ik maakte me grote zorgen."

De vrouw deed de bijzondere vondst woensdagavond al. "Het makelaarskantoor was niet meer te bereiken, dus ging ik maar naar bed. Ik kon nauwelijks slapen, want ik maakte me grote zorgen." De volgende ochtend schakelde ze de makelaar in, die de politie inschakelde.

De alleenstaande vrouw gebruikt de loods al jaren niet meer. Eerder verhuurde ze hem aan iemand die er meubels stalde. Begin oktober kwam er een nieuwe huurder, een man van rond de veertig. "Het leek me een keurige man. Je kunt dus blijkbaar toch niemand vertrouwen", weet ze. "Het is gek dat ik het nooit gemerkt heb. Ik heb nooit iets verdachts gezien."

"Voorlopig ga ik die loods niet meer verhuren. Dan staat hij maar even leeg."

"Gelukkig heb ik het op tijd ontdekt. Ik ben heel erg opgelucht dat er niks gebeurd is." De politie heeft de grondstoffen donderdag weggehaald uit de loods. "Voorlopig ga ik die loods niet meer verhuren. Dan staat hij maar even leeg."

Volgens de politie is het een opmerkelijke vondst, omdat deze grondstoffen nog niet eerder in ons land zijn aangetroffen. Er was bij de inval niemand in het pand aanwezig. Er is nog altijd niemand aangehouden, vertelt een politiewoordvoerder.

De Sprundelsebaan ligt in het buitengebied van Breda. Aan deze lange straat aan de westkant van Breda liggen vrijstaande huizen, boerderijen en bedrijfspanden.

