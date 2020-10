Gevonden chemicaliën in Breda waren bedoeld voor productie van dodelijke drug fentanyl

Een deel van de gevonden chemicaliën (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties). De politie doet in en om een bedrijfsloods onderzoek (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties). De loods waar de duizenden liters chemicaliën zijn gevonden (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/3 Een deel van de gevonden chemicaliën (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties).

Van de chemicaliën die donderdagmiddag in een bedrijfsloods aan de Sprundelsebaan in Breda zijn gevonden, kan fentanyl worden gemaakt. Dit wordt beschouwd als een van de meest dodelijke drugs, zo laat de politie weten. Volgens haar is er sprake van een opmerkelijke vondst, omdat deze grondstoffen nog niet eerder in ons land zijn aangetroffen, meldt ze.

Het chemische spul lag in een bedrijfsloods. Het gaat om bijna 2000 liter. Dat er fentanyl van gemaakt kan worden, is vastgesteld door experts van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en de politie. Direct na de melding werden de recherche en andere specialisten van de politie ingeschakeld.

Het is nog niet duidelijk of dat de bewoner van het huis ernaast ook de eigenaar van de loods is. De politie wil evenmin zeggen wie haar getipt heeft. De schuur is vermoedelijk alleen gebruikt voor de opslag, zo meldt een woordvoerder van de politie desgevraagd.

De Sprundelsebaan ligt in het buitengebied van Breda en is de weg naar Etten-Leur.

