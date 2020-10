Frank B. zegt dat hij gevaarlijk fentanyl tussen oud ijzer vond, maar rechter gelooft er niets van

De plastic zak waarin fentanyl zat. (Foto: Openbaar Ministerie) vergroot

De 43-jarige Frank B., bij wie er een recordhoeveelheid van de levensgevaarlijke pijnstiller fentanyl in zijn schuurtje werd gevonden, blijft voorlopig vastzitten. Dat oordeelde de rechtbank in Den Bosch dinsdag. Volgens zijn advocaat vond zijn cliënt de fentanyl bij toeval tussen een partij oud ijzer. Inname van een kleine hoeveelheid kan al dodelijk zijn.

Volgens zijn advocaat speelde Frank B. slechts een kleine rol in de fentanyl-zaak die begin dit jaar aan het licht kwam. "Hij is een schakel die fentanyl in zijn schuurtje had liggen, geen grote meneer", zo sprak waarnemend advocaat Nillesen dinsdag in de rechtszaal.

Geen vergezochte theorie in zijn ogen, zo werd in de bekende zaak 'operatie Alfa' ook van alles tussen het oud ijzer gevonden. En als zijn cliënt geweten zou hebben dat het de gevaarlijke stof fentanyl betrof, dan zou hij het toch nooit zo bewaren?

Drugsproductie

De rechtbank ging er niet in mee. B. blijft voorlopig vastzitten, alle argumenten van zijn advocaat werden van tafel geveegd. Ook het argument dat de straatwaarde van het zeer gevaarlijke fentanyl relatief laag is vergeleken met bijvoorbeeld cocaïne vond geen weerklank. Dat Frank B. het moeilijk vindt om in tijden van corona vast te zitten, niet voor zijn zieke partner kan zorgen en bij vrijlating zo aan de slag zou kunnen als glazenwasser, het mocht allemaal niet baten.

Naast het bezit van fentanyl verdenkt het OM de man ervan dat hij in de zomer van vorig jaar in Zaltbommel en Duitsland betrokken was bij de productie van synthetische drugs. In een loods in Zaltbommel werden de grondstoffen gevonden.

Ook wordt Frank B. verdacht van betrokkenheid bij drugsproductie in Alphen aan den Rijn. Zijn advocaat noemde het 'oude koek'. Volgens hem ontbreekt echt bewijs. De officier van justitie wees er op dat B. nooit een goede verklaring of 'alternatief scenario' over die zaken heeft gepresenteerd.

15 januari is de volgende zitting in deze zaak.

