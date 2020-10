'Bizar!' Levende vissen in aquarium zonder water gedumpt in de bossen

In het aquarium zaten nog levende vissen (Beeld: Erik de Jonge). vergroot

Boswachter Erik de Jonge heeft al het een en ander meegemaakt, wat betreft afvaldumpingen in zijn gebied de Brabantse Wal. Maar een aquarium zonder water met levende vissen, spartelend en naar adem happend, vindt zelfs hij 'bizar'.

Op een filmpje dat de boswachter op Twitter plaatste, is te zien hoe een glazen aquariumbak in het groen op de grond ligt. Er zitten allerlei potjes en bakjes in die bij zo'n aquarium horen. In een dun laagje slib ligt roerloos een vis. Als de boswachter het gedumpte diertje aanraakt, begint het hevig te spartelen.

Hoeveel levende dieren er nog in het aquarium zaten, is niet bekend. Boswachter de Jonge spreekt in zijn tweet over meerdere vissen.

De vele afvaldumpingen in de natuur zijn Erik de Jonge al langere tijd een doorn in het oog. Op social media brengt hij het probleem schijnbaar onvermoeibaar onder de aandacht. In 2019 Twitterde hij bijna 50 keer over een dumping in zijn bossen en dat is maar het topje van de ijsberg.

Levende vissen kwam hij voor zover bij Omroep Brabant bekend nog niet eerder tegen. Maar wel: een paspoort, creditcards en echo's van een baby. Een kluis vol geld kwam hij ook al eens tegen. En heel veel troep uiteraard.

Eind vorig jaar zei de boswachter daarover tegen Omroep Brabant: “Als we mensen betrappen, blijkt vaak dat ze niets weten over het afvalbeleid in hun gemeente. Wat ze wel en niet mogen brengen. Of het geld kost of niet. Daar valt echt nog veel winst te boeken.” De boswachter is ervan overtuigd dat meer voorlichting helpt om het probleem aan te pakken.

Een greep uit de afvaldumpingen in het gebied van Erik de Jonge. (Foto's: Erik de Jonge) vergroot

