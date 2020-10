Zo wordt het kruis op de koepel van de Kapel van Saint Louis in Oudenbosch gezet

Een grote kraan en verreiker moesten er aan te pas komen om het kruis te plaatsen. (Foto: Omroep Brabant) De koepel van de kapel met het nieuwe kruis met de basiliek op de achtergrond. (Foto: Omroep Brabant) Het vergulde kruis bestaat uit drie delen. (Foto: Omroep Brabant) Volgende Vorige vergroot 1/5 Een grote kraan en verreiker moesten er aan te pas komen om het kruis te plaatsen. (Foto: Omroep Brabant)

Het is ongetwijfeld een van de mooiste religieuze parels van Oudenbosch: de Kapel van Saint Louis. Het imposante bouwwerk ondergaat momenteel een grondige opknapbeurt. Vrijdagmiddag werd een historisch hoogtepunt bereikt. Een nagelnieuw kruis mét relikwie werd bovenop de koepel gehesen.

Zo werd het kruis teruggeplaatst (dronebeelden):

Wachten op privacy instellingen...

De kapel wordt ook wel gezien als het kleinere broertje van de indrukwekkende basiliek in het centrum van het dorp. De broeders van Saint Louis, officieel de Congregatie der Broeders van de Heilige Aloysius van Gonzaga, begonnen in 1865 met de bouw van de kapel bij hun jongensinternaat. Voor de voorgevel stond die van de Sint Jan van Lateranen in Rome model.

Zo’n anderhalve eeuw bleef het bouwwerk eigendom van de broeders totdat het werd overgedragen aan een stichting die zich inzet voor het behoud van het erfgoed. De kapel bleek kwetsbaar voor de tand des tijds en moest dringend gerestaureerd worden.

"Het weer zat niet mee, het waaide echt hard."

Kosten noch moeite worden nu gespaard om het voormalige godshuis in de oude eer te herstellen. Met een subsidie van bijna 2,3 miljoen euro kon de aannemer vorig jaar beginnen met het gebouw in de steigers te zetten. Inmiddels is de met zink belegde koepel klaar en ook de renovatie van de gevel en het stukwerk aan de binnenzijde van de kapel maakt flinke vorderingen.

Vrijdag werd met een grote kraan het nieuwe vergulde kruis terug op de kapel geplaats. Geen gemakkelijk klus, volgens Gerrit Blom van bouwbedrijf De Bonth Van Hulten uit Nieuwkuijk: "Het weer zat niet mee, het waaide echt hard. Maar het is uiteindelijk goed gelukt."

vergroot

Het bouwwerk bestaat uit drie onderdelen. De zogenoemde bekroning, de vergulden bol en het kruis zelf. "Een bijzonder kruis", zegt Blom. Een speciale koker in het kruis draagt het relikwie van de patroonheilige waarmee de broeders zich altijd verbonden voelen.

"Het is telkens weer een uitdaging."

Het gaat om een minuscuul stukje overschot van de Aloysius Gonzaga in een houder niet groter dan een ring. Gonzaga is de beschermheilige van jonge studenten. Graag had een van de laatste broeders van de congregatie in Oudenbosch de relikwie zelf willen plaatsen in het nieuwe kruis, maar vanwege coronamaatregelen was dat niet mogelijk.

vergroot

De werkzaamheden aan de kapel maken deel uit van het miljoenenproject Erfgoed Oudenbosch waarin meerdere religieuze gebouwen worden gerestaureerd of een andere bestemming krijgen. Gerrit Blom: "Het is telkens weer een uitdaging wat we tegenkomen tijdens de restauratie. Zo viel het opknappen van de voorgevel slechter uit dan voorzien."

Eind dit jaar moet de Kapel van Saint Louis klaar zijn. Het gebouw kan straks weer gebruikt worden voor onder meer concerten of exposities.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.