Honderden ziekenhuismedewerkers ziek thuis met corona: 'Kunst- en vliegwerk nodig'

Rick Hoogerbrug is een van de vele ziekenhuismedewerkers die ziek thuiszitten. vergroot

Met de nodige frustratie zitten honderden Brabantse ziekenhuismedewerkers thuis, omdat zij het coronavirus hebben. En dat in een tijd dat hun werkgevers meer dan ooit verlegen zitten om personeel en het mes moeten zetten in een groot deel van de gewone zorg. “We proberen met kunst- en vliegwerk zoveel mogelijk gewone zorg te leveren naast de coronazorg", zegt een woordvoerder van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.

Verpleegkundige Rick Hoogerbrug uit Roosendaal leeft voorlopig in een kale kamer van drie bij vier. Werkzaam in het het Bravis Ziekenhuis woont hij als 23-jarige thuis bij zijn ouders. Donderdag kreeg Rick te horen dat hij corona heeft. Het gevolg: hij mag niet werken in het ziekenhuis.

“Ik heb wat last van mijn keel, maar verder voel ik me totaal niet ziek. Met deze klachten zou ik normaal gesproken gewoon gaan werken”, zegt hij. Tijdens de eerste golf in maart werkte hij op de corona-afdeling in Bergen op Zoom. Ook eerder deze maand nog. Maar nu zit Hoogerbrug thuis en baalt hij: “Ik voel me lullig, wil juist nu patiënten en collega’s helpen. Alle hulp is nodig.”

Daarmee slaat Hoogerbrug de spijker op zijn kop. Met ongeveer acht procent is het ziekteverzuim in de Brabantse ziekenhuizen hoger dan normaal. De rol van corona is ‘met enkele procenten’ aanzienlijk, stelt het Regionaal Overleg Acute Zorg in Brabant. Omdat niet alle ziekenhuizen even open zijn over ziekteverzuimcijfers, is de omvang niet helemaal duidelijk, maar het gaat in ieder geval om honderden medewerkers die met corona thuis zitten.

Het Bravis Ziekenhuis maakt er geen geheim van: twee weken geleden mochten 240 medewerkers niet werken, omdat zij of een huisgenoot positief testten. Inmiddels zijn alle geplande operaties in november geschrapt. Ook het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg is er open over: deze maand bleken 273 van de 1385 geteste medewerkers het virus te hebben. Met bijna twintig procent is dat ongeveer even hoog als het percentage positieve tests onder de Brabantse bevolking van afgelopen week. Op de spoedeisende hulp en de intensive care loopt het verzuim op tot wel twintig procent. Hier zijn elf van de twintig operatiekamers gesloten.

“Het is een enorm probleem”, zegt een woordvoerder van het Tilburgse ziekenhuis. “We proberen met kunst- en vliegwerk zoveel mogelijk gewone zorg te leveren naast de coronazorg." Zo vragen sommige ziekenhuizen medewerkers die in quarantaine zitten, omdat een huisgenoot corona heeft, toch te komen werken, zij het met persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat gebeurt onder meer bij het ETZ.

Ook bij de familie Hoogerbrug in Roosendaal geldt dat. De jongere zus van Rick is verpleegkundige in het Amphia Ziekenhuis en werkt nu toch door terwijl haar broer ziek thuiszit. Enkele weken geleden had zij zelf ook al het virus te pakken. “Toen zij besmet was, moest ik wel tien dagen thuisblijven”, zegt Rick.

Nu zit hij weer thuis omdat hij zelf ziek is. “Ik voel me er ergens wel een beetje schuldig om. Ik wil heel erg graag werken, want ik weet dat mijn collega’s het enorm druk hebben. Ik tel daarom de dagen echt af tot donderdag.” Als het meezit, kan hij dan namelijk weer aan de slag.

