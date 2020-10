Veertien jongeren vieren urenlang coronafeestje in appartement Oss, politie grijpt in

Archieffoto: Rob van den Broek vergroot

De politie heeft zaterdagmiddag in een appartement in Oss een eind gemaakt aan een feest waarbij veertien jongeren werden aangetroffen. Ze was op de woning aan de Oude Litherweg afgekomen na een melding over geluidsoverlast. De feestvierders waren volgens de politie al vanaf vrijdagnacht aan het feesten.

Het ging om jongeren tussen de 17 en 24 jaar oud. Zij hielden zich niet aan de coronamaatregelen. Er waren te veel mensen bij elkaar en de anderhalvemeter afstand werd niet in acht genomen. Het is niet bekend of er ook bonnen of boetes zijn uitgedeeld.

In de afgelopen nacht hebben agenten in Breda op meer plekken illegale feestjes moeten stoppen. Hierbij werden in een bedrijfsgebouw veertien mensen bekeurd. "De coronamaatregelen zijn niet voor iedereen even duidelijk", verzuchtte een agent.

