Politie stopt illegaal coronafeest in bos bij Prinsenbeek, drie aanhoudingen

Een illegaal coronafeest in een bosgebied bij Prinsenbeek is zondagochtend door agenten beëindigd. Dit feest was al de hele nacht aan de gang.

Een buurtbewoner waarschuwde de politie. Toen de agenten aankwamen, legden ze het feest direct stil en namen ze de geluidsapparatuur in beslag.

Zeker 25 jongeren aanwezig

Op het moment dat de agenten ingrepen, waren er nog zo’n 25 tot 30 jongeren aanwezig. Zij kregen allemaal een proces-verbaal vanwege het overtreden van de corona-noodverordening.

Drie van de aanwezigen konden zich niet legitimeren en werden aangehouden.

