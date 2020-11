Deze coronagolf is niet voorbij voor oud en nieuw, denkt ROAZ-voorzitter Bart Berden

Bart Berden in KRAAK. vergroot

Volgens Bart Berden zal deze coronagolf veel langer aanhouden dan de vorige keer. In het Omroep Brabant programma KRAAK. zegt de voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) dat hij verwacht dat deze golf niet voorbij is voor het einde van het jaar.

"De groei van het aantal besmettingen vlakt iedere dag iets af", vertelt Berden, tevens bestuursvoorzitter van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). "Maar nog steeds is het aantal positieve mensen heel hoog. Dus als nu de besmettingsgraad 0,8 is, dan zijn we heel trots." '

Maar dat betekent nog steeds dat tien mensen, die vandaag besmet zijn, over een paar dagen weer acht mensen hebben besmet, legt de ROAZ-voorzitter uit. "Daardoor vlakt deze golf heel langzaam af en gaat hij langer duren dan de vorige keer. Deze golf zal tot in de richting van de jaarwisseling duren."

"Strengere maatregelen helpen de afbouw van de golf te versnellen."

Berden denkt dat het te laat is voor strengere maatregelen. "Die gaan op korte termijn niet meer helpen. "Toch zou hij strengere maatregelen toejuichen. "Het helpt de afbouw van de golf te versnellen en daar zou ik blij mee zijn.

Zorgwekkend is volgens hem dat het personeel in de zorg nog enorm te kampen heeft met de naweeën van de eerste golf. Het ziekteverzuim is met 6 tot 11 procent enorm hoog.

"Wat wij zo erg vinden is dat het ziekteverzuim hoger ligt op de kritische afdelingen", legt Berden uit. "Er is sprake van ontwrichting bij de ziekenhuizen en andere zorginstellingen zoals de verpleeghuizen en ook bij de huisartsen.

"Het worden wéér spannende weken."

Mensen in de zorg zijn moe, constateert de ROAZ-voorzitter. "Het is enorm belastend voor de medewerkers. Die zijn dat niet na een paar dagen of weken weer kwijt."

De zorg heeft vooral meer mensen nodig. "We zijn te efficiënt geworden. Het aantal medewerkers is te krap", aldus Berden. "De opleidingscapaciteit moet omhoog nodig en er moeten meer mensen in de zorg komen werken."

Op korte termijn moeten de komende dagen laten zien of de afvlakking doorzet. "Het worden wéér spannende weken."

