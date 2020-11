Criminelen lezen mee met WhatsApp-berichten van ambtenaren in Den Bosch

Foto: Pixabay vergroot

Criminelen zijn er in geslaagd de WhatsApp-accounts van meerdere ambtenaren van de gemeente Den Bosch over te nemen. Onder andere het hoofd communicatie van de gemeente is slachtoffer geworden. Criminelen konden zo alle chats meelezen en probeerden daarnaast mensen in de contactenlijst geld afhandig te maken. Dat blijkt uit informatie in handen van Omroep Brabant. De gemeente roept medewerkers op hun WhatsApp-accounts beter te beveiligen.

De politie en het Openbaar Ministerie waarschuwen voor de fraude in een intern document dat in handen is van Omroep Brabant. De afgelopen weken zijn meerdere accounts van burgemeesters, wethouders, gemeenteraadsleden en mensen van veiligheidsregio overgenomen. In Den Bosch gaat het om een aantal medewerkers op het gemeentehuis, onder wie het hoofd communicatie, zo bevestigt de gemeente desgevraagd aan Omroep Brabant.

Verificatiecode

De criminelen slaan hun slag door het slachtoffer te vragen om een speciale verificatiecode van WhatsApp. Het slachtoffer ontvangt een bericht dat per ongeluk een verificatiecode naar hem of haar verstuurd is, met het verzoek deze terug te sturen. Als dit gebeurt kan het WhatsApp-account overgenomen worden door kwaadwillenden. Alle chatgesprekken zijn dan te lezen voor de criminelen.

Aangezien de crimineel zich nu voor kan doen als het slachtoffer, kan hij of zij ook makkelijk om geld vragen bij de contacten van het slachtoffer. Het lijkt dan alsof het slachtoffer zelf deze berichten verstuurt.

Extra maatregelen Den Bosch

Het OM en de politie melden dat er eind oktober landelijk twintig slachtoffers in beeld waren. Onder hen was één burgemeester, twee wethouders, twee journalisten en medewerkers van brandweer, gemeenten en ministeries.

In Den Bosch zijn medewerkers inmiddels opgeroepen om de 'Beveiliging in twee stappen' in WhatsApp aan te zetten. Met die techniek is het onmogelijk een account op deze manier over te nemen.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.