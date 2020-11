Erfgenaam van oud-burgemeester van Tilburg gevonden: 'Ik wil de grafrechten verlengen'

De erfgenaam van de Tilburgse oud-burgemeester Eduard van Voorst tot Voorst is gevonden. Daarmee komt een eind aan de zoektocht naar het familielid dat de rechten van het graf van zijn vader kan verlengen.

Het graf van de Tilburgse oud-burgemeester dreigde te worden geruimd omdat de rechten in 2022 verlopen. De kerkhofbeheerder en gemeente Tilburg kregen de 76- jarige Berend-Jan Baron van Voorst tot Voorst niet te pakken. Hij is 'heel erg verrast', zegt hij nu tegen Omroep Brabant. “Ik weet niet helemaal hoe dat kan, ik woon hier al een tijdje, maar ik ga de rechten verlengen”, zegt hij.

De gemeente zei dinsdagmiddag dat ‘alles op alles werd gezet om met de nabestaanden in contact te komen’. De privacywetgeving zou die zoektocht erg verhinderen. Dit erkende de beheerder van de Tilburgse begraafplaats maandag ook. Maar die zoektocht lijkt nu tot een goed eind te komen. Berend-Jan Baron van Voorst tot Voorst is inmiddels volledig op de hoogte. Hij woonde in Limburg, maar is verhuisd naar Den Haag.