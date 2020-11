Tienduizenden xtc-pillen in oma's schuurtje verstopt: OM eist tot zeven jaar cel in grote drugszaak

Bij een inval in een gebouw in Bostel werden in 2017 grondstoffen en drugs gevonden (foto: Sander van Gils / SQ Vision). vergroot

Zeven verdachten hoorden maandag geldboetes en onvoorwaardelijke celstraffen tegen zich eisen in een rechtszaak die draait om internationale handel in harddrugs. Ze zouden de drugs, onder meer xtc, cocaïne en ‘flakka’, per post hebben verstuurd.

Volgens het OM deden de verdachten alsof ze handelden in onschuldige legale designerdrugs, maar gaat het in werkelijkheid om internationale drugshandel. Ze verkochten zowel online op het zogenaamde darkweb als via het bedrijf van de hoofdverdachte.

Bij het doorzoeken van de auto van een van de verdachten, werden postpakketten gevonden met cocaïne en MDMA, verstopt in uitgeholde kaarsen. Ook werd er in een schuurtje van de oma van een van de verdachten, meer dan 63.000 XTC-pillen gevonden, zegt het OM.

Post naar Finland

De Nederlandse politie was ze op het spoor gekomen na een tip van de Finse autoriteiten. In Finland waren namelijk postpakketten met verdovende middelen onderschept. Onderzoek daar leidde naar de Brabantse verdachten.

In augustus 2017 kon een van de verdachten op heterdaad worden aangehouden. Hij was bezig met het inleveren van pakketten en enveloppen met drugs. Vervolgens konden ook de hoofdverdachte en diens vriendin worden aangehouden. Hun huis, berging en het bedrijfspand werden doorzocht. Een paar weken later konden ook de andere verdachten worden aangehouden.

Het gaat om vijf mannen in de leeftijd van 29 tot 39 jaar. Ze komen uit Boxtel, Helmond, Beek en Donk en Eindhoven. Daarnaast stonden twee vrouwen van 25 en 27 uit Boxtel en Helmond voor de rechter. Het OM eiste gevangenisstraffen variërend van zes maanden tot zeven jaar, en geldboetes.

De rechtszaak gaat nog verder en duurt naar verwachting tot half november. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank uitspraak doet.

