Bredaas café wordt omgetoverd tot foute kersttruienwinkel om het hoofd boven water te houden

Het café wordt omgebouwd tot kersttruienwinkel, daarvoor zijn de voorbereidingen in volle gang vergroot

Een gesloten tap en een lege bar? Dat betekent ruimte over voor andere dingen, dacht horeca-ondernemer Farid Bicane (35). De eigenaar van onder meer café Nassau in Breda moest in oktober nog veertig man ontslaan. Deze week opent hij een foute kersttruienwinkel in café Nassau. "Ik moet wel, want een kroeg zit er voorlopig niet in."

"Het is een struggle to survive", vertelt horeca-ondernemer Farid Bicane gelaten. Als eigenaar van Club Sweet in Oosterhout en café Nassau en Barbier in Breda heeft hij flinke klappen gekregen. Afgelopen maand moest hij nog veertig man personeel ontslaan.

"Het is gewoon echt struggelen." Farid kijkt terug op een pittig jaar. In maart moest hij voor het eerst de deuren sluiten. "In het begin ging het allemaal nog wel. In juni zijn we meteen weer open gegaan, maar dat was heel beperkt. We hebben de laatste tijd meer politie gespeeld, dan dat we kastelein waren. Het heeft helaas niet mogen baten, want nu wordt het ook voor mij erg zwaar."

Farid ging brainstormen met zijn personeel. "We dachten meteen aan het openen van een fysieke winkel. Ik moet wel, want een kroeg zit er voorlopig niet in." Eerst werd er gedacht aan een pepernotenwinkel. "Maar die bestaat al. Daarom besloten we iets met kerst te doen. Iedereen heeft tegenwoordige van die foute truien, maar je kunt ze nergens gewoon kopen."

"We gaan proberen het hoofd boven water te houden."

Deze week wordt café Nassau daarom omgetoverd tot foute kersttruienwinkel. "We zijn druk bezig met het versieren van de zaak. Het wordt echt over de top. We gaan allerlei verschillende truien verkopen." De eerste honderdvijftig truien zijn ingekocht. "We gaan kijken hoe het loopt. Het is een tak van sport waar ik niet bekend mee ben. We gaan proberen het hoofd boven water te houden."

Later deze maand wil Farid de winkel uitbreiden met de verkoop van Nordmann kerstbomen. "Dat doe ik samen met een bevriende collega uit Den Bosch. Ik ga zijn kerstbomen verkopen en hij mijn truien. We willen dit idee ook in andere steden uitrollen. Er is ook al interesse in Eindhoven."

Komende donderdag om elf uur wordt de foute kersttruienwinkel aan de Vismarktstraat in Breda geopend.

