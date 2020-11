De winnaars van Holland's Got Talent gaan gewoon weer naar school, 'Er lag een rode loper'

Tommy en Rowan wonnen Holland’s Got Talent 2020. (Foto: RTL) vergroot

Na het winnen van Holland's Got Talent dit weekend, was het maandag weer een ‘gewone’ schooldag voor de dansers Tommy Heeffer (17) en Rowan van den Boomen (16). Of nou ja, ‘gewoon’: “De conciërge had een rode loper voor ons neergelegd.”

Dat was dus een bijzondere binnenkomst voor de jongens op de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg, vertellen ze maandagmiddag in Afslag Zuid op Omroep Brabant radio. “We zijn goede vrienden met de hoofdconciërge en die had een rode loper voor ons neergelegd en de hele school erbij gehaald”, vertellen ze. “We hadden een geweldige binnenkomst. Vrienden komen je feliciteren, anderen kijken je alleen maar aan. Het had echt een heel grote impact!”

Tommy uit Bergen op Zoom en Rowan uit Tilburg zijn nog maar amper bekomen van de overwinning die ze zaterdag behaalden. Zeven andere finalisten wisten ze voor te blijven en het duo ging er met de hoofdprijs van 50.000 euro vandoor. Rowan: “Ik werd echt helemaal gek. Je verwacht het zó niet. Je weet niet wat je overkomt”, vertelt hij over het moment dat ze hoorden dat ze de winnaars waren. “Het is een soort opluchting ook. We zijn er echt elke dag mee bezig geweest.”

Dansen zit helemaal verweven in het leven van de jongens. Ze dansen allebei al hun hele leven en sinds vijf jaar doen ze dat ook samen. Om met dansen een boodschap over te kunnen brengen is het mooiste wat er is, vinden ze. In de finale was de boodschap: ‘the world is yours’.

"We hebben optredens gehad waarbij er maar drie oma's in het publiek zaten"

Iets waar ze zich mee kunnen identificeren, vertelt Tommy. “We hebben zelf ook tegenslagen gekend. We hebben optredens gehad waarbij er maar drie oma’s in het publiek zaten. En nu staan we voor miljoenen mensen en winnen we de grootste talentenjacht van Nederland. Dat laat zien dat alles mogelijk is.”

En als het aan Tommy en Rowan ligt, is het avontuur pas net begonnen: “Dit is zeker niet het laatste dat je van ons gaat horen! We willen dit soort shows blíjven maken.”

