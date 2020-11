Schietpartij bij Albert Heijn in Tilburg: drie mannen opgepakt

De politie heeft dinsdagochtend drie mannen opgepakt voor een schietpartij begin augustus bij de Albert Heijn aan de Umberstraat in Tilburg. Het gaat om Tilburgers van 25, 27 en 33 jaar oud.

De drie andere verdachten reden weg in een blauwe Volkswagen Golf en een zilverkleurige Volkswagen Polo. Het drietal was al die tijd spoorloos. De politie gaf eerder camerabeelden vrij van deze mannen in het opsporingsprogramma Bureau Brabant. Daarna kwamen bij de politie vier tips binnen en kon het drietal dus worden gepakt.