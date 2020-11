Man met ijzeren staaf opgepakt in Breda, slachtoffer vlucht parkeergarage in

De politie heeft maandagmiddag een 27-jarige man met een ijzeren staaf opgepakt in Breda. Hij rende op het Chasséveld een man bedreigend achterna. Het slachtoffer vluchtte een parkeergarage in.

Het slachtoffer stond rond kwart over twaalf op het plein voor de bioscoop aan het Chasséveld, toen de man plotseling dreigend aankwam. De vlucht naar de parkeergarage was succesvol, want de bedreiger stopte de achtervolging.