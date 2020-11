Efteling-superfans Alain en Bart grijpen hun laatste kans voordat hun favoriete pretpark dicht gaat

Hij bekeek de persconferentie waarin premier Rutte aankondigde dat pretparken twee weken dicht moeten, ín de Efteling. Superfan Alain Heeren wilde nog gauw een dagje meepakken. “Ik was bang dat het park meteen dicht zou gaan.”

Maar de Efteling hoefde niet direct de deuren te sluiten. De nieuwe maatregelen gaan op woensdagavond om tien uur in. Alain: “Maar ik dacht, ik ga nu het nog kan.” Op zijn afscheidsrondje heeft hij vooral veel ritjes in de achtbaan gedaan. “Ja de achtbanen. Alle achtbanen, sowieso. Ik heb geen echte favoriet, ik wilde alle achtbanen gewoon nog even meepakken.”

Het bericht dat de Efteling in ieder geval twee weken de deuren moet sluiten, hing al in de lucht en kwam dus niet als een volledige verrassing voor Alain. Hij begrijpt de maatregelen, al vindt hij het natuurlijk ook heel jammer. “Kijk, in de herfstvakantie is het hier helemaal fout gegaan, dat heeft iedereen gezien. Maar alle andere weken lopen hier echt niet zoveel mensen in het park.” Op een gewone doordeweekse dag was het zelfs vrij rustig. “Het is dan net als met theaters of bioscopen, hoeveel zin heeft het om bioscopen dicht te gooien voor die tien mensen die er nog in mogen?”