400 jaar oude spotprent komt voor 160.000 euro naar Brabant

Charles de Mooij bij het schilderij uit de zeventiende eeuw vergroot

Protestanten die de katholieken belachelijk maken in een spotprent. Dat gebeurde in 1629 op een schilderij over het beleg van ’s-Hertogenbosch. Dit werk is vanaf nu in het bezit van het Noordbrabants Museum. ‘’Het is vrij uniek’’, zegt directeur Charles de Mooij. ‘’Spotprenten werden meestal getekend en verspreid maar dit is een geschilderd exemplaar.’’

Voor 160.000 euro heeft het museum het werk naar Brabant gekregen. Het bekijken van het werk van Cornelis Saftleven is alleen onmogelijk op dit moment. Vanwege de coronamaatregelen zijn de deuren van het museum nog zeker twee weken dicht.

Directeur Charles de Mooij legt uit waarom het werk zo bijzonder is:

Vondst

In maart vonden medewerkers van het Noordbrabants Museum het opmerkelijke schilderij op de TEFAF beurs. ‘’We hebben toen een optie genomen op de koop maar vanwege de coronacrisis hebben we tot nu gewacht met de daadwerkelijke aankoop’’, zegt De Mooij.

Het schilderij verwijst op satirische wijze naar een belangrijke historische gebeurtenis: de uittocht van de katholieke geestelijken uit ’s-Hertogenbosch in 1629. ‘’De protestanten drijven de spot met de katholieken’’, verduidelijkt de museumdirecteur. ‘’Waar het schilderij vandaan komt weten we niet. Waarschijnlijk is het werk in opdracht van een protestant gemaakt en heeft het bij die persoon thuis gehangen.’’

Wereldnieuws

Het Noordbrabants Museum weet dat het beleg van ’s-Hertogenbosch in 1629 wereldnieuws was. ‘’Kranten in heel Europa schreven erover en in dorpen en steden werd er uitgebreid over gesproken.’’

In het museum zijn meer werken uit die tijd, de Tachtigjarige Oorlog, te zien. Maar een satirisch schilderij is een uitzondering. ‘’Je ziet hier prelaten, priesters en monniken die worden afgebeeld als dieren. Ze verlaten in processie de stad.’’

Vreselijk

De directeur van het museum weet dat dit voor de katholieken een vreselijke periode was. ‘’Maar voor een protestantse spotvogel als Cornelis Saftleven was het een buitenkansje om de katholieken op de hak te nemen. Voor ons is dit nu een fantastische aanwinst.’’

