In 'geldpakhuis van Oom Dagobert' lag 12,5 miljoen euro, bewoner moet lang de cel in, vindt OM

255 kilo aan bankbiljetten in big shoppers. De politie vond deze berg geld dit voorjaar in een appartement aan de Paradijslaan in Eindhoven. De man die daar met zijn katten gratis woonde, zegt van niks te weten. Maar justitie noemt hem de bewaker van het fortuin en wil hem zes jaar de cel in.

Verdachte Irakli I. (36) was jaren geleden aan lager wal geraakt en werd dakloos. Hij werkte zwart in Utrecht maar moest steeds weer bij zijn moeder aankloppen voor steun. "Ik schaamde me", zei de verdachte woensdag tegen de rechter.

Dus ging hij in Eindhoven op zoek naar een goedkope woning. "In een soort café." Maar waar precies en bij wie, dat durfde hij absoluut niet te zeggen. "Het zijn mijn vrienden niet. Een verkeerde verklaring kan consequenties hebben."

Gratis wonen

En zo belandde hij in een appartement aan de Paradijslaan in het centrum van Eindhoven. Gratis en voor niets. Zonder huurcontract. Want de woningeigenaar verhuurde het appartement namelijk officieel aan een ander en weer iemand anders gaf Irakli de sleutel.

Daar stond wel wat tegenover. Irakli moest binnen blijven, zegt hij zelf. Hij mocht alleen weg als hij werd afgelost door een ander. Volgens het OM had hij de opdracht om een fortuin te bewaken. 300.000 bankbiljetten, vacuüm verpakt in grote boodschappentassen. "Het geldpakhuis van oom Dagobert!" noemde een van de rechters het.

Gamen

De verdachte vertelde tijdens zijn rechtszaak dat hij er niks mee te maken had, dat het zijn zaken niet waren en dat hij ook de enorme geldtelmachine nooit heeft gezien.

De verdachte keek in het appartement televisie, YouTube, en was aan het gamen op zijn playstation. En hij was er aan het chillen met zijn drie katten. "Als er iemand kwam werd ik naar mijn kamer gestuurd". De man kreeg naar eigen zeggen niks mee van wat er gebeurde binnen. "Ik was al blij dat ik een dak boven mijn hoofd had."

Encrochat

Twee maanden woonde hij er. Tot de politie er lucht van kreeg. Tijdens het megaonderzoek naar de criminele chatdienst Encrochat doken er chats op met het adres.

Op 30 april volgde een inval. Binnen troffen ze Irakli aan. Agenten vonden twee pistolen en 215 patronen. Drie telefoons. waaronder een cryptotelefoon. Die kon je alleen ontgrendelen door de geboortedatum van hem zelf in te toetsen. Er lag ruim een kilo cocaïne. En briefjes met geldbedragen.

'Boodschappen doen'

In een verborgen ruimte lag het geld, verpakt in big shoppers. Een recordbedrag: nooit eerder vond de politie op één plek zoveel zwart geld.

Forensische experts vonden zijn dna op de hengsels van twee tassen. Maar de verdachte kon dat woensdag wel verklaren: hij deed wel eens boodschappen.

Maar het dna van de verdachte is niet gevonden op de vuurwapens en de geldtelmachines. Dat benadrukte zijn advocaat. Iemand anders was voor het geld verantwoordelijk, niet Irakli. De advocaat noemde de strafeis te hoog.

Kale kip

De officier van justitie noemde de man een 'kale kip'. Het geld was niet van hem, maar van een professionele misdaadorganisatie, denkt het OM.

Dat er meer mensen bij betrokken waren is duidelijk. Tijdens het onderzoek vond de politie in de berichtendienst Encrochat namen van andere personen. Maar die maakten gebruik van schuilnamen als Delta en Gongonza. Wie dat waren is nooit vastgesteld. Evenmin is duidelijk geworden waar het geld vandaan kwam.

Het lijkt er op dat het appartement een soort betaalkantoor was en dus de functie van onderwereldbank had. De politie vond diverse aanwijzingen van betalingen.

De rechtbank in Rotterdam doet op 18 november uitspraak.

