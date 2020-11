Dr. Wax ziet het somber in: geen ski's meer om te slijpen nu corona streep zet door wintersport

Nils Jens van Dr. Wax slijpt de laatste ski in zijn onderhoudsbedrijf. (Foto: Erik Peeters) vergroot

Duizenden ski’s en snowboards uit binnen- en buitenland vinden jaarlijks hun weg naar het onderhoudsbedrijf van Nils Jens in Roosendaal. Maar dit jaar blijven zijn slijp- en waxmachines oorverdovend stil. Zijn bedrijf, Dr. Wax, heeft nauwelijks nog wat te doen nu mensen hun lange latten vanwege de pandemie noodgedwongen in de kast moeten laten staan.

Wintersport zit er dit jaar niet in. Vanaf donderdag geldt er een dringend advies van de overheid om de komende maanden niet op vakantie te gaan. De eigenaar van Dr. Wax baalt er enorm van. “Vorig jaar rond deze tijd was het topdrukte en stond mijn pand helemaal vol met ski’s. Je kon er toen niet eens meer lopen”, zegt Nils, terwijl hij een bijna verdwaalde ski onder handen neemt.

Met weemoed denkt hij terug aan de situatie van voor de coronacrisis. Vrachtwagens reden toen meerdere malen per week af en aan met wintersportmateriaal van winkels en particulieren in Nederland en België. “Nu staan er alleen maar lege karren in ons pand. Dat is geen goed teken.”

De aangescherpte maatregelen bezorgen de onderhoudsspecialist slapeloze nachten. Teleurstelling en verdriet overheersen. De persconferentie dinsdagavond van premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge kon hij dan ook niet aanzien. “Ik voelde het eigenlijk al aankomen en ben bewust in de keuken gaan staan. Je wordt gewoon boos op zo’n moment.”

"Voor zes oproepkrachten heb ik nu geen werk meer"

Nils: “Het is heel erg extreem. Zeker als je weet dat de skigebieden in Oostenrijk en Frankrijk dit jaar veel hebben geïnvesteerd in maatregelen om het veilig te maken voor de vakantiegangers.”

Hij doelt onder meer op de stoeltjesliften en gondels die sneller gaan om wachtrijen te voorkomen. En de verbeterde ventilatie van de skiliften. “Natuurlijk is er altijd een risico, maar waarom mag je wel naar Curaçao op vakantie en niet op wintersport?”

Nils Jens van Dr. Wax heeft nauwelijks werk. vergroot

Dr. Wax is een van de grootste onderhoudsbedrijven voor ski’s en snowboards in Nederland. Nils begon zijn zaak in 1999 en is sindsdien niet meer weg te denken uit de wintersportwereld. Tijdens het wintersportseizoen werken er normaalgesproken negen personen in het bedrijf aan de Zwaanhoefstraat in Roosendaal. “Maar voor de zes oproepkrachten heb ik nu geen werk meer.”

"Dit is een dramaseizoen"

Nils houdt nog hoop dat de wintersporters na januari toch weer op vakantie kunnen en dat ze toch alvast langskomen voor onderhoud. De ski’s zijn tegen die tijd nog wel scherp, verzekert hij. Bovendien heeft hij de inkomsten nodig, want de aflossingen van zijn pand en machines gaan gewoon door.

“We hebben al met de bank gesproken en hopen dat die de komende dagen met een goed voorstel komt”, zegt de eigenaar aangeslagen. “Dit is een dramaseizoen. Je zit alsmaar te denken hoe je deze crisis kunt overleven. Was er maar eerder ingegrepen, dan hadden we nu al lagere cijfers gehad. Maar ik ben maar een slijper en geen viroloog.”

