Bospad waar vrachtwagen met drugsafval uitbrandde in Deurne is volledig afgegraven

Het bospad in Deurne waar maandagavond een vrachtwagen vol met drugsafval volledig uitbrandde, is woensdag afgegraven. Dat moest gebeuren omdat allerlei schadelijke stoffen de grond in waren gelekt.

Hoeveel grond precies is afgegraven, kon de gemeente Deurne nog niet vertellen. Maar op beelden is te zien dat een enorm stuk van de Blokpostweg met graafmachines is aangepakt.

Er zijn verschillende bodemmonsters genomen. Vrijdag of maandag wordt het resultaat van die monsters verwacht. Als daar schadelijke stoffen in worden gemeten wordt de grond nog verder afgegraven.

Het wrak van de vrachtwagen is afgevoerd. De dumping gaat de gemeente meer dan vijftigduizend euro kosten.

