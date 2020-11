Buurthuizen gaan dicht, maar stemmen kan straks wel gewoon: 'Het is veilig'

De gemeente Oisterwijk wil onder meer door looproutes het stemmen veilig maken (Foto: Omroep Brabant) vergroot

Publieke ruimtes gaan woensdagavond voor twee weken op slot. Best even schrikken voor een burgemeester die deze maand verkiezingen heeft in zijn gemeente. Maar gelukkig: stemlokalen mogen wel gewoon worden ingericht. Dus kan er gestemd worden op 18 november in Boxtel, Vught en Oisterwijk.

Maaike Cnossen Geschreven door

Burgemeester Hans Janssen van Oisterwijk had naar aanleiding van de persconferentie contact met minister Hugo de Jonge. “Hij gaf heel duidelijk aan: het is iedere dag nodig om thuis te blijven, maar het is die ene dag nodig om te gaan stemmen.”

Buurthuizen en andere plekken waar stemlokalen komen, gaan 18 november dus wel open. Er wordt een uitzondering gemaakt in het belang van de democratie. De stembureaus worden coronaproof gemaakt.

Looproutes en desinfecteren

“Alles wordt schoongemaakt. Er komt een looproute, zodat niemand je tegemoet komt. Alles is op anderhalve meter afstand. Zelfs je stempotlood wordt schoongemaakt”, zegt hij.

Janssen snapt dat sommige mensen alsnog huiverig zijn om te gaan. “Dat kan ik me voorstellen. Maar het is echt veilig. Dus kom stemmen. Het gaat over u, uw toekomst en uw gemeente.”

In de gemeente Oisterwijk wordt gestemd, omdat het dorp Haaren er bij komt. De vier kernen van de gemeente Haaren gaan per 1 januari elk bij een andere gemeente horen. Esch komt bij Boxtel, Helvoirt gaat naar Vught en Biezenmortel valt voortaan onder Tilburg. In die laatste gemeente komen hiervoor overigens geen nieuwe verkiezingen.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.