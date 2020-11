Ouderen voelen zich meteen thuis met dialectkast van Miet

Joke en Harry Verhoeven maken kennis met 'Miet': "Het is heel herkenbaar" (foto: Tonnie Vossen) vergroot

De Limburgse klankkast van Mia heeft een Brabantse zus gekregen. Ze heet Miet en trekt vanaf donderdag langs de verzorgingshuizen in Brabant. Daar helpt ze ouderen om zich na hun verhuizing meer thuis te laten voelen en om samen met het verzorgend personeel herinneringen op te halen aan bijvoorbeeld hun kindertijd.

Want Miet spreekt de moerstaal van de ouderen. Eigenlijk de 'thuistaal', legt Lubert Priems uit. Hij is de bedenker van de klankkast van Miet en deed met haar voorloper in Limburg veel ervaring op. “Daar heeft de klankkast al gezorgd voor een beleidsaanpassing in verzorgingshuizen. Aan nieuwe bewoners wordt nu standaard gevraagd hoe ze aangesproken willen worden en of ze een voorkeur hebben voor het dialect."

'Dialect verhoogt geluksgevoel"

"De eigen taal is essentieel voor ouderen”, legt hij uit. “Bijna iedereen die ouder wordt, valt terug op de taal waarin ze zijn opgevoed. Als je daarin wordt aangesproken verhoogt dat je geluksgevoel, je gevoel van welzijn.”

Voor ouderen die door een verhuizing en fysieke ongemakken vaak veel hebben ingeleverd, is die moerstaal een laatste houvast. Dat constateert Jolien Makkinga die als cultureel antropoloog onderzoek deed naar de invloed van dialect op het welbevinden van ouderen. “Ouderen moeten zich na zo’n verhuizing aan heel veel dingen aanpassen. Aan de eettijden, aan de kamer, aan het personeel. Maar juist die ‘thuistaal’, dat dialect kunnen ze behouden. Daar ontlenen ze hun identiteit aan en het helpt ook om hen zich sneller thuis te laten voelen in hun nieuwe omgeving.”

Joke en Harry Verhoeven mogen de klankkast van Miet als eerste testen:

Wachten op privacy instellingen...

Miet trekt door Brabant

De woorden en fragmenten voor de klankkast van Miet zijn ingesproken door Brabanders in hun eigen dialect. “Dat betekent dat Miet in Eindhoven heel Eindhovens klinkt, maar als ze straks doorreist naar Tilburg dan klinkt ze Tilburgs en in Bergen op Zoom klinkt ze weer anders”, zegt Lubert Priems. Tot begin volgend jaar blijft Miet nog in Eindhoven, daarna gaat ze door naar Tilburg en Roosendaal.

Hij hoopt dat Miet en haar klankkast het personeel ook aan het denken zet over hun eigen taal. “Het kost de zorg niets om even stil te staan bij de manier waarmee je bij iemand binnenkomt. Als je dat doet in de juiste taal sta je meteen al met 1-0 voor.”

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.